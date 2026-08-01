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चोरों ने विधायक निवास को बनाया निशाना, असली समझकर मंदिर से ले गए नकली जेवर

शिवपुरी के गायत्री और राधा-कृष्ण मंदिर में चढ़ावा चोरी ( ETV Bharat )