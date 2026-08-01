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चोरों ने विधायक निवास को बनाया निशाना, असली समझकर मंदिर से ले गए नकली जेवर

शिवपुरी में विधायक निवास परिसर के गायत्री और राधा-कृष्ण मंदिर में डाका, बदमाशों ने सोना चुराने को लेकर बोला धावा, जांच में जुटी पुलिस.

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शिवपुरी के गायत्री और राधा-कृष्ण मंदिर में चढ़ावा चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
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शिवपुरी: मध्य प्रदेश सहित देशभर में चोरों के भी अजीब कारनामे होते हैं. कुछ ऐसा ही वाकिया मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देखने को मिला, जहां चोरों ने सीधे विधायक के निवास परिसर को ही निशाना बना डाला, लेकिन हाथ लगी सिर्फ निराशा और नकली चमक. क्योंकि चोरों के हाथ जो लगा वह नकली जेवर थे.

विधायक परिसर मंदिर में चोरी

जानकारी के मुताबिक, इंदार थाना क्षेत्र अंतर्गत खतौरा गांव में शनिवार तड़के चोरों ने कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव के निवास परिसर में डाला डाल दिया. यहां चोरों ने विधायक परिसर में बने गायत्री मंदिर और राधा-कृष्ण मंदिर के ताले चटका दिए. चोरों को लगा कि विधायक के मंदिर में तो असली सोने-चांदी की ही भरमार होगी. इसलिए वे बड़े चाव से गायत्री माता का हार और कड़े समेटकर चंपत हो गए. लेकिन ट्विस्ट यह है कि चोर जिन्हें असली सोना समझकर ले गए, वे आर्टिफिशियल (नकली) आभूषण थे.

मंदिर पुजारी बाबू लाल भगत ने दी जानकारी (ETV Bharat)

ताला टूटा देख उड़े पुजारी के होश

शनिवार सुबह करीब 6 बजे जब मंदिर के पुजारी नियमित पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे, तो दोनों मंदिरों के ताले टूटे मिले. पड़ताल करने पर पता चला कि गायत्री माता के आर्टिफिशियल हार और कड़े गायब हैं. ताज्जुब की बात यह रही कि चोरों ने मंदिर में रखे तीन दानपात्रों को छुआ तक नहीं है.

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कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव के निवासी में चोरी की वारदात (ETV Bharat)

दानपत्र छोड़ नकली ज्वेलर्स लेकर फरार

चोरी के बाद चोरों ने विधायक के एक कर्मचारी की बाइक भी पार कर दी. रात में गश्त कर रही पुलिस टीम को जब संदिग्धों पर शक हुआ और उन्होंने पीछा किया, तो चोर घबराकर गांव के तालाब के पास बाइक छोड़कर खेतों के रास्ते अंधेरे में गायब हो गए.

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शिवपुरी विधायक के आवाम में चोरी की वारदात (ETV Bharat)

​सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

पुलिस जांच में सामने आया कि मंदिर में हाथ साफ करने से पहले चोरों ने गांव के एक अन्य ग्रामीण के घर में भी घुसने की कोशिश की थी. बाउंड्री वाल फांदते वक्त उनकी यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इंदार थाना प्रभारी विवेक यादव ने बताया, "मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गांव और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं."

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