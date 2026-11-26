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कोलारस में आग का गोला बना गैस सिलेंडर, मकान में थे 40 छात्र मौजूद, भागकर बचाई जान ​

शिवपुरी: जिले के कोलारस कस्बे में एक बड़ा हादसा टल गया. संत फार्म के पास गुरुवार सुबह करीब छह बजे एक किराए के मकान के किचन में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग भड़क उठी. जिस मकान में आग लगी, उसमें ग्रामीण अंचल से आकर पढ़ाई करने वाले करीब 40 बच्चे किराए से रहते हैं. वहीं मकान में 10 अन्य गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे.

गनीमत रही कि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. आग से किचन का पूरा सामान जलकर खाक हो गया. वहीं, डिब्बे में रखे एक लाख रुपए से अधिक की नकदी भी नहीं मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब छह बजे संत फार्म के पास स्थित मकान के किचन में रखे गैस सिलेंडर से अचानक आग की लपटें उठने लगीं. आग भड़कते ही मकान में रह रहे छात्रों में हड़कंप मच गया और सभी जान बचाकर बाहर निकल आए. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और किचन में रखा सारा सामान जल गया.

​मकान के अंदर 10 अन्य गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे. समय रहते आग पर काबू पा लेने और सिलेंडरों में विस्फोट न होने से एक बड़ी जनहानि टल गई. आग बुझाने के बाद जब सामान देखा गया, तो डिब्बे में रखे एक लाख रुपए से अधिक की नकदी नहीं मिली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आग में एक लाख का कैश जला

मकान मालिक सुखदेव धाकड़ ने बताया कि, ''सूचना मिलते ही वह अपने गांव से तत्काल मकान पर पहुंचे. तब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा चुकी थी. आग से किचन का पूरा सामान जलकर खाक हो गया.'' सुखदेव धाकड़ ने बताया कि, ''हाल ही में उन्होंने अपनी फसल बेची थी. फसल बिक्री से मिले एक लाख रुपए से अधिक की रकम उनके बेटे ने किचन में रखे एक डिब्बे में रख दी थी. आग बुझने के बाद जब सामान देखा तो डिब्बे में रखे रुपए भी नहीं मिले. आग की घटना में किचन का सामान जलने के साथ ही नकदी भी गायब हो गई.''

इस मामले में कोलारस थाना प्रभारी जितेंद्र चंदोलिया का कहना है कि, ''मकान में आग लगने की सूचना मिली थी. तत्काल हम पुलिस व फायर बिग्रेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में आग पर कंट्रोल पा लिया था. मकान मालिक की शिकायत पर आगजनी का मामला दर्ज कर लिया है. आग लगने के कारण की जांच की जा रही है.''