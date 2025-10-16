ड्रेसर ने BMO को कैबिन में कट्टा अड़ा धमकाया, अस्पताल का स्टाफ भी दहशत में
शिवपुरी के कोलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कर्मचारी ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाकर हंगामा किया. उसे सस्पेंड कर दिया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 3:06 PM IST
शिवपुरी : कोलारस क्षेत्र के लुकवासा स्थित अस्पताल में ड्रेसर की दादागिरी से दहशत का माहौल. ड्रेसर के रूप में पदस्थ मनीष नाजगढ़ बुधवार शाम करीब 4 बजे कोलारस बीएमओ डॉ. संजय राठौर के केबिन में अवैध कट्टा और कारतूस लेकर पहुंचा. उसने बीएमओ के सामने कट्टे में राउंड लोड किया और धमकाने लगा. इसके बाद वह कट्टा लेकर पूरे अस्पताल में घूमता रहा. इससे अस्पताल में दहशत फैल गई.
डेढ़ घंटे तक अस्पताल में लहराता रहा कट्टा
बीएमओ डॉ. संजय राठौर के अनुसार "ड्रेसर करीब एक घंटा 30 मिनट तक पूरे अस्पताल में कर्मचारियों को भयभीत करता घूमता रहा. मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई गई है." पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है. बीएमओ के पत्र के बाद सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषिस्वर ने ड्रेसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में ड्रेसर मनीष नाजगढ़ का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनियाधाना रखा गया है.
इससे पहले शराब पीने का वीडियो वायरल
इससे पहले ड्रेसर मनीष नाजगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. इसमें वह ड्यूटी के दौरान अस्पताल में शराब पीते हुए नजर आ रहा था. इसके साथ ही फिल्मी गानों पर डांस कर रहा था. उस समय भी सीएमएचओ ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मनीष नाजगढ़ को निलंबित किया था. इस मामले में बीएमओ कोलारस डॉ. संजय राठौर का कहना है "मैं इस संबंध में आपको फोन पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूं. मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज करवा दी है. अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दे दी है."
ड्रेसर के निलंबन के बाद बोले सीएमएचओ
इस मामले में सीएमएचओ शिवपुरी डॉ. संजय ऋषिस्वर का कहना है "ड्रेसर मनीष नाजगढ़ की 3 महीने की वेतन का निराकरण नहीं हुआ, क्योंकि वह बिना सूचना गायब था. इसके अलावा उसकी अगस्त-सितंबर की वेतन कुछ दिन पहले ही डाली गई है. उसके वेतन का कोई इश्यू नहीं है. बीएमओ की सूचना के आधार पर मनीष नाजगढ़ को निलंबित कर दिया गया है." वहीं, ड्रेसर मनीष राजगढ़ का कहना है "मुझे 12 महीने से वेतन नहीं दी गई है. मैं लगातार ड्यूटी कर रहा हूं. मैं अपना वेतन मांगने के लिए गया था, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूं."