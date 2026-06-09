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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं राम भरोसे, भीषण गर्मी में घंटों कतार में खड़ी रही गर्भवती महिलाएं

स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने आई गर्भवती महिलाओं ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और संवेदनहीन व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं. महिलाओं का कहना है कि वे सुबह से अस्पताल की चौखट पर नीचे जमीन पर बैठी रहीं, लेकिन दोपहर बाद तक उनकी जांच शुरू नहीं हो सकी.

शिवपुरी: कोलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं. मंगलवार को अस्पताल परिसर में ग्रामीण क्षेत्रों से आई 100 से अधिक गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को भीषण गर्मी के बीच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. साथ आए बच्चों को जमीन पर ही लिटाना पड़ा.

अस्पताल परिसर में जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही मुबारिकपुर गांव की निवासी सपना ने बताया कि वह सुबह 10 बजे से जांच के लिए अस्पताल आई हैं. कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था. इसी तरह ग्राम मोरई से आईं कविता ने कहा कि वह सुबह 9 बजे से डिलीवरी संबंधी आवश्यक जांच के लिए लाइन में लगी हैं, लेकिन दोपहर तक डॉक्टरों या स्टाफ द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

भीषण गर्मी में घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर मरीज (ETV Bharat)

अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप

अस्पताल में फैली अव्यवस्था का आलम यह है कि मरीजों के पर्चे तक सुरक्षित नहीं हैं. ग्राम मोहराई की कविता ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि भीड़ और अव्यवस्था के कारण मेरा जांच पर्चा ही कहीं दबा दिया गया, जिसके चलते मुझे अपनी बारी के लिए यहां-वहां भटकना पड़ा. वहीं बल्हैरा गांव की कुंजावती अपनी बहू का एएनसी चेकअप कराने मंगलवार सुबह 10 बजे अस्पताल पहुंची थीं, लेकिन दोपहर 3 बजे तक इंतजार के बाद भी उनकी बहू की जांच नहीं हो पाई.

भीषण गर्मी में घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर मरीज

ग्राम सरजापुर से आईं माफी यादव ने स्टाफ के रवैये पर आक्रोश जताते हुए कहा, "हम सुबह 10 बजे से यहां खड़े हैं. अस्पताल का स्टाफ जांच करने के बजाय हमें लगातार आगे-पीछे कर रहा है. हमसे कहा जा रहा है कि अभी जांच नहीं होगी, टाइम से करेंगे. घर पर छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन यहां हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है."

अस्पताल प्रबंधन की कछुआ चाल से पेशेंट परेशान

ग्रामीण अंचलों से कोलारस अस्पताल आईं महिलाओं ने बताया कि वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को पड़ोसियों के भरोसे या घर पर अकेला छोड़ कर समय पर अस्पताल पहुंची थीं, ताकि एएनसी चेकअप समय पर हो सके और वे जल्द गांव लौट सकें. लेकिन अस्पताल प्रबंधन की कछुआ चाल और संवेदनहीन कार्यप्रणाली के कारण उन्हें पूरा दिन भीषण गर्मी के बीच परिसर में ही गुजारना पड़ा.

यह कोई पहला मामला नहीं है जब कोलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की लापरवाही सामने आई हो. आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को पर्ची कटवाने से लेकर डॉक्टरों को दिखाने और खून-पेशाब की जांच के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है. विशेषकर गर्भवती महिलाओं के प्रति स्टाफ का यह ढुलमुल रवैया शासन के उन दावों की पोल खोलता है, जिसमें सुरक्षित मातृत्व और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही जाती है. स्थानीय नागरिकों और मरीजों के परिजनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कोलारस अस्पताल की इस बदइंतजामी पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और लापरवाह अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.