शिवपुरी में खाद की कालाबाजारी, छापे की भनक लगते ही ताला लगा भागा गोदाम मालिक

शिवपुरी जिले में खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है. शुक्रवार शाम को कोलारस मानीपुरा में खाद के एक गोदाम पर तय दर से अधिक मूल्य पर यूरिया खाद बेचे जाने की सूचना प्रशासन को मिली. इस संबध में कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस मामले में कोलारस एसडीएम, तहसीलदार एवं कृषि विभाग के एसएडीओ द्वारा संयुक्त टीम गठित कर जांच की गई.

गोदाम मालिक फिलहाल गायब है. प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो गोदाम में ताला पड़ा था. प्रशासन की टीम ने गोदाम मालिक को बुलाया लेकिन वह नहीं आया. इसके बाद सील करने की कार्रवाई की गई.

शिवपुरी : मध्य प्रदेश में एक तरफ खाद संकट छाया हुआ है. किसान एक-एक बोरी के लिए रात-दिन परेशान हैं, वहीं, खाद की ब्लैकमेलिंग भी जोरों पर है. कई निजी खाद विक्रेता मनमाने दाम पर खाद बेच रहे हैं. खाद का स्टॉक करने वाले दोगुने से तीन गुने दाम पर यूरिया बेच रहे हैं. ऊंचे दाम पर खाद बेचने की शिकायत पर कोलारस के मानीपुरा में खाद गोदाम को प्रशासन ने सील कर दिया.

जांच के दौरान बंद मिला खाद भंडार

जांच के दौरान संबंधित गोदाम अनमोल खाद भंडार मिला. टीम द्वारा विक्रेता से संपर्क स्थापित करने पर बताया गया कि वह कहीं बाहर हैं. कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन विस्तृत जांच तक दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि दुकानदार के वापस लौटने पर मामले में उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का कहना है "प्राथमिक जांच के बाद एहतियातन कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है."

270 का कट्टा 440 में बेच रहे दुकानदार

उधर, भौंती में पटेल ट्रेडर्स के संचालक द्वारा 270 रुपये का यूरिया का कट्टा 440 रुपये में बेचा जा रहा था. इस मामले की शिकायत किसान दिलीप लोधी द्वारा भौंती के नायब तहसीलदार शुभम गर्ग से की गई. शिकायत पर जांच करने के लिए पटेल ट्रेडर्स पर टीम पर पहुंची. नायब तहसीलदार ने जब दुकान पर मौजूद व्यक्ति से रजिस्टर, बिल व स्टाक की जानकारी चाही गई तो उनका कहना था कि दुकान का संचालन उनका बेटा अजय पटेल करता है.

नायब तहसीलदार ने खुद वितरित कराया खाद

नायब तहसीलदार ने मौके से ही एसएडीओ को फोन लगाकर कार्रवाई के लिए बुलाया परंतु वह नहीं आ सके. ऐसे में पटेल ट्रेडर्स के गोदाम की चैकिंग नहीं हो सकी. नायब तहसीलदार ने दुकान पर मौजूद 20 कट्टा यूरिया को निर्धारित रेट पर किसानों को बंटवाया. कृषि विभाग के अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने के कारण दुकानदार के खिलाफ प्रकरण तैयार नहीं हो सका.