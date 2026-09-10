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कोलारस में नाले में नहाने पहुंची बाल मंडली, गहराई में डूबने से दो मासूम की मौत

शिवपुरी के कोलारस में दो मासूम बच्चों की मौत के बाद मातम. घर से मोमोज खाने कहकर निकले थे. यतीश कुमार की रिपोर्ट.

kolaras 2 children drown
कोलारस में नाले में डूबने से मासूम बच्चों की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 11:54 AM IST

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शिवपुरी : कोलारस की जेल कॉलोनी क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब 3 बजे दर्दनाक हादसा हो गया. रेशम केंद्र के पीछे बहने वाले मोहरा वाले नाले में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. इससे पूरे कोलारस में शोक की लहर दौड़ गई है. दोनों बच्चे अपने घर से ये कहकर निकले थे कि वे मोमोज खाने जा रहे हैं.

नाले की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके

जेल कॉलोनी निवासी असरद (6 वर्ष) पुत्र इजराइल खान और डब्बू (7 वर्ष) पुत्र सलमान खान बुधवार दोपहर करीब 3 बजे घर से मोमोज खाने की बात कहकर निकले थे. बच्चे मोमोज खाने के बजाय रेशम केंद्र के पीछे स्थित मोहरा वाले नाले पर नहाने चले गए. उनके साथ कुछ और बच्चे भी थे. नहाते समय पानी के तेज बहाव के बीच गहराई का अंदाजा न होने के कारण असरद और डब्बू डूबने लगे. साथ गए बच्चे डर गए और तुरंत भागकर परिजनों के पास पहुंचे तथा पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी.

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शिवपुरी के कोलारस में दो मासूम बच्चों की मौत के बाद मातम (ETV BHARAT)

अस्पताल में दोनों मृत घोषित

सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग नाले की ओर दौड़े. उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला और तत्काल कोलारस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे और पार्षद संदीप चंदेल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोनों बच्चों के शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

बरसाती नाले में पानी का फ्लो ज्यादा

कोलारस थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी का कहना है "जेल कॉलोनी के पास बरसाती नाला बहता है. नाले में उसी कॉलोनी के रहने वाले दो बच्चे दोस्तों के साथ नहाने गए थे. गहरे पानी मे जाने से दोनो की मौत हो गई. मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा ओर दोनों बच्चों को अस्प्ताल लेकर आये लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. डेडबॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है. मामले की जांच की जा रही है."

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