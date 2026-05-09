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सास ने दामाद पर लगाए अपहरण के आरोप, बेटी के बयान से उलझी पुलिस, अपहरण का वीडियो चर्चा में

शिवपुरी में सीसीटीवी वीडियो से फैली सनसनी, नकाबपोश बदमाश युवती और उसके बच्चे को घसीटकर ले जाते दिखे, कहानी में नया ट्विस्ट

SHIVPURI KIDNAPPING VIDEO
शिवपुरी में सीसीटीवी वीडियो से फैली सनसनी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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शिवपुरी : शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र से सामने आया कथित अपहरण का मामला पारिवारिक विवाद निकला. यहां के फतेहपुर इलाके का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि 10-12 नकाबपोश बदमाशों ने शहर की एक युवती और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया था. वीडियो में नकाबपोश युवती को खींचकर ले जाते हुए नजर आए. वहीं, युवती के परिजनों की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कहानी में नया मोड़ आया.

जिसपर अपहरण के आरोप, वो निकला पति

घटना के कुछ देर बाद युवती की मां नीलम ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत की. इसमें युवती की मां ने पुष्पेंद्र चौहान नामक युवक पर अपहरण के आरोप लगाए. थाना प्रभारी रोहित दुबे ने इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि युवक कोई और नहीं बल्कि युवती का पति था और ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद है. युवती की मां ने युवती के पति पर मारपीट के आरोप लगाए और कहा कि इसी वजह से वह शिवपुरी आकर रहने लगी थी और उसके साथ वापस नहीं आना चाहती थी, इसके बाद पुष्पेंद्र ने नकाबपोश बदमाशों के साथ युवती और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया.

जिसपर अपहरण के आरोप, वो निकला पति (Etv Bharat)

मां ने लगाया अपहरण का आरोप, युवती बोली मर्जी से गई हूं

युवती के कथित अपहरण मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है. युवती की मां ने जहां थाने जाकर अपहरण की शिकायत की, तो वहीं युवती का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि वह अपनी मर्जी से पति के साथ गई है और उल्टा परिजनों पर ही झूठा केस लगाने की बात कहती नजर आ रही है. वीडियो में उसका यह भी कहना कि उसने खुद पति को मैसेज कर बुलाया था. हालांकि, वीडियो और युवती के बयान में विरोधाभास नजर आ रहा है.

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उलझन में पुलिस, अपहरण का केस दर्ज

युवती की मां द्वारा युवती के पति पर लगाए गए आरोप और फिर युवती द्वारा जारी किए गए वीडियो से खुद सिटी कोतवाली पुलिस भी उलझ गई है. वहीं, अब सिटी कोतवाली प्रभारी रोहित दुबे ने कहा, '' मामला संवेदनशील है और पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.'' वहीं, एसडीओपी संजय चतुर्वेदी ने कहा, '' युवती की मां के मुताबिक वह आरोपी युवक के साथ 3-4 साल से लिवइन में रह रही थी और उसे पति मानती है. युवती की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक नामजद और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.''

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