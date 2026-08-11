सोयाबीन से मोहभंग, मक्का की ओर शिफ्ट किसान, इथेनॉल की बढ़ती मांग बड़ा कारण
शिवपुरी में किसानों का रुझान अब सोयाबीन से हटा. कोलारस व बदरवास में बीते 3 साल में मक्का का रकबा 5 गुना तक बढ़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 2:26 PM IST
शिवपुरी : शिवपुरी जिले में पिछले 3 साल में मक्का की खेती का रकबा तेजी से बढ़ा है. साल 2022 और 2023 में करीब 17 हजार हेक्टेयर में मक्का की बोवनी होती थी. साल 2024 में यह बढ़कर 58,644 हेक्टेयर पहुंच गई. अब यह आंकड़ा 90 हजार हेक्टेयर के पार पहुंच गया है. इसका कारण मक्का की बढ़ती मांग, हाइब्रिड किस्मों से बेहतर उत्पादन और एथेनॉल में इस्तेमाल माना जा रहा है.
ये आंकड़े बताते हैं कि किसानों का रुझान लगातार मक्का की ओर बढ़ा है. इसका सबसे ज्यादा असर कोलारस और बदरवास क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. यहां खरीफ सीजन में सोयाबीन का रकबा काफी कम हुआ है, जबकि मक्का की फसल प्रमुखता से ली जा रही है.
शिवपुरी में 90 हजार हेक्टेयर में मक्का की बोवनी
शिवपुरी जिले में कृषि विभाग ने इस साल मक्का के लिए 1,33,500 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा था. इसके मुकाबले 90,352 हेक्टेयर में बोवनी हुई है. यानी लक्ष्य का 67.67 प्रतिशत रकबा कवर हुआ है. हालांकि पिछले साल के मुकाबले मक्का का रकबा अभी भी काफी अधिक है. कोलारस और बदरवास क्षेत्र मक्का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरे हैं. कोलारस, लुकवासा और बदरवास की मंडियों में मक्का की आवक बढ़ी है. यहां से मक्का दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है.
खरीफ सीजन की मुख्य फसल बनी मक्का
हाईब्रिड मक्का की पैदावार अच्छी होने और बाजार में इसकी मांग रहने से किसानों का रुझान इस फसल की ओर बढ़ा है. कई किसानों के लिए मक्का अब खरीफ सीजन की प्रमुख फसल बनती जा रही है. किसानों का कहना है कि एक हेक्टेयर में 45 से 95 हजार तक मुनाफा हो रहा है. मक्का की औसत पैदावार करीब 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई जा रही है. खेती की लागत करीब 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मानें तो बाजार भाव के हिसाब से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है.
मक्का से किसानों की आय बढ़ी
यदि मक्का का भाव 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहता है तो 50 क्विंटल उत्पादन पर 75 हजार रुपये की आय होती है. लागत निकालने के बाद करीब 45 हजार रुपये का शुद्ध लाभ बचता है. इसी तरह 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर करीब 70 हजार रुपये और 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर करीब 95 हजार रुपये तक का शुद्ध लाभ किसानों को मिल सकता है. इसके मुकाबले सोयाबीन की कम पैदावार और बढ़ती लागत के कारण किसानों को अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पा रहा था. ऐसे में किसानों ने मक्का की तरफ रुख करना शुरू किया.
हाईब्रिड मक्का से बेहतर पैदावार
मक्का में स्टॉर्च की मात्रा अधिक होती है. इसका इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन के साथ कई औद्योगिक कार्यों में किया जाता है. एथेनॉल की बढ़ती मांग और हाईब्रिड मक्का से मिलने वाली बेहतर पैदावार ने किसानों का रुझान इस फसल की ओर बढ़ाया है. इस साल बारिश की स्थिति सामान्य नहीं रहने के बावजूद जिले के कई इलाकों में मक्का की फसल अच्छी स्थिति में है. किसानों को उम्मीद है कि मौसम साथ रहा तो उत्पादन बेहतर मिलेगा.
मक्का की अच्छी पैदावार और बाजार में मांग के चलते किसानों को इस फसल से बेहतर आय की उम्मीद है. यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में शिवपुरी जिले में मक्का का रकबा तेजी से बढ़ा है.
- मार्केट में आ गई गजब मशीन, बेड भी बनेगा, बुवाई भी होगी, जानिए इस मशीन की खासियत
- मक्का का जानी दुश्मन है ये कीट, फसल कर देता है तबाह, ऐसे मिलेगा चुटकियों में छुटकारा
शिवपुरी में सोयाबीन व सरसों फसल घटी
शिवपुरी की सहायक संचालक कृषि विभाग डॉ. किरण रावत का कहना है "मिलेट्स को बढ़ावा देने के कारण शिवपुरी जिले में मक्का के रकबे में पिछले 3 साल में इजाफा हुआ है. मक्का उत्पादन से किसानों को फायदा मिल रहा है. किसानों के मक्का पर शिफ्ट होने से सोयाबीन और सरसों जैसी फसलों के रकबे में गिरावट आई है. हाइब्रिड मक्का की पैदावार अच्छी रहने और इसकी मांग बढ़ने से किसानों का रुझान भी मक्का की ओर बढ़ा है."