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भीषण विस्फोट से ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, बच्ची की मौत, परिवार के 4 लोग झुलसे

शिवपुरी के खनियाधाना में गैस सिलेंडर रिसाव से विस्फोट, घर में भंडारित डीजल-पेट्रोल से भड़की आग. हादसे में मकान जमींदोज.

Shivpuri massive explosion girl dies 4 serious
भीषण विस्फोट से ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 3:51 PM IST

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शिवपुरी : खनियाधाना कस्बे में बुधवार सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ. रिहायशी मकान में हुए भीषण ब्लास्ट में 13 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाका होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए. सूचना मिलते ही कलेक्टर अर्पित वर्मा और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे.

गैस सिलेंडर से लीकेज के बाद विस्फोट

हादसा सुबह सुबह 9 बजे हुआ. घर की रसोई में सुबह का नाश्ता तैयार किया जा रहा था. इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर से लीकेज होने के कारण विस्फोट हुआ. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. घर में पेट्रोल-डीजल का भंडारण था. रसोई से भड़की आग जैसे ही ज्वलनशील ईंधन तक पहुंची तो हादसे ने और विकराल रूप ले लिया. धमाका इतना भयंकर था कि पूरा पक्का मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और मलबे में तब्दील हो गया.

कलेक्टर अर्पित वर्मा (ETV BHARAT)

घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती

भीषण विस्फोट और मकान के जमींदोज होने के कारण 13 साल की मासूम बच्ची मलबे और आग की चपेट में आ गई, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घर में मौजूद 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया. कलेक्टर अर्पित वर्मा और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को घायलों के त्वरित और समुचित इलाज के निर्देश दिए. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पेट्रोल-डीजल के अवैध भंडारण से कलेक्टर नाराज

पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने रिहायशी इलाके में इस तरह पेट्रोल-डीजल के अवैध भंडारण को लेकर नाराजगी जताई. अवैध कारोबार के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गैस सिलेंडर के रिसाव के साथ अवैध ईंधन भंडारण के विस्फोटक एंगल से पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है.

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