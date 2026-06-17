ETV Bharat / state

भीषण विस्फोट से ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, बच्ची की मौत, परिवार के 4 लोग झुलसे

भीषण विस्फोट से ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान ( ETV BHARAT )