शिवपुरी के खनियाधाना में बुकिंग के एक माह बाद भी रसोई गैस सिलेंडर नहीं
कई जगहों पर अभी भी रसोई गैस की किल्लत. खनियाधाना की एकमात्र गैस एजेंसी संचालक पर गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 1:30 PM IST
शिवपुरी : पिछोर इलाके के खनियाधाना की एकमात्र गैस एजेंसी उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनी है. ऑनलाइन नंबर लगाने के एक महीने बाद भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं. परेशान लोग एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं. उपभोक्ताओं ने धोखाधड़ी का आरोप लगाए हैं.
आरोप है कि ऑनलाइन नंबर लगाने और भुगतान करने के बाद उनके पास एजेंसी के कर्मचारियों के फोन आते हैं, कर्मचारी तुरंत सिलेंडर देने का झांसा देकर ग्राहकों से उनका ओटीपी मांग लेते हैं, लेकिन जैसे ही ग्राहक ओटीपी साझा करता है, कर्मचारी उसे सिलेंडर देने के बजाय फिर से नकद पैसे देने और लाइन में लगने की बात कहते हैं.
गैस सिलेंडर की पासबुक फेंकी
लोगों का कहना है कि जब उपभोक्ता फोन पर ली गई ओटीपी और पहले किए गए भुगतान को लेकर विरोध दर्ज कराते हैं, तो कर्मचारियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है. गैस एजेंसी की लापरवाही और मनमानी का आलम यह है कि ग्राहकों की जो पासबुक बुकिंग व सिलेंडर सप्लाई के लिए ली जाती हैं, उन्हें एजेंसी संचालक एजेंसी के बाहर लापरवाहीपूर्वक फिंकवा दिया जाता है.
ऐसे में अगर किसी उपभोक्ता की पासबुक चोरी हो जाए या खो जाए तो उसका सिलेंडर मिलना मुश्किल की नहीं नामुमकिन हो जाएगा. इस मामले में जब एजेंसी संचालक वैष्णवी भारद्वाज को फोन लगाकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन ही अटेंड नहीं किया.
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ओटीपी पूछने के बाद फर्जीवाड़ा
चंद्रेश जैन का कहना है "ऑनलाइन नंबर लगाए हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक सिलेंडर नहीं मिला. एजेंसी पर जाने पर कभी रात में 9 बजे तो कभी सुबह 4 बजे आने का बोल दिया जाता है." आनंद जैन का कहना है "मैंने आनलाइन बुकिंग और भुगतान कर दिया था. एजेंसी के कर्मचारी का फोन आया और यह बोलकर ओटीपी मांगी गई कि, आप आ जाएं सिलेंडर तुरंत दे देंगे. मैंने ओटीपी दे दी, मगर वहां पहुंचने पर फिर से नकद पैसे मांगे गए तब सिलेंडर देने की बात कही गई."
बल्लू केवट का कहना है "एजेंसी वालों ने कनेक्शन की किताबें फेंक दी हैं, मैं पिछले 5 दिन से लगातार यहां आ रहा हूं लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है." एसडीएम पिछोर ममता शाक्य का कहना है "मेरे पास भी इस तरह की कई शिकायतें आई हैं, जो वीडियो वायरल हुए हैं, वह मुझे उपलब्ध करवा दें. मैं इस एजेंसी की जांच करवा लेती हूं."