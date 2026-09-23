शिवपुरी में बिजली कटौती से गुस्साए लोग, आधी रात को विधायक का गेट खटखटाया
भाजपा विधायक रमेश खटीक ने आधी रात को उनके घर पहुंचे लोगों को हड़काया. शराब पीकर आने का आरोप. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 1:14 PM IST
शिवपुरी : करैरा क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और अघोषित ट्रिपिंग से लोग परेशान हैं. जब जनता का सब्र टूट गया तो वे आधी रात को अपनी समस्या लेकर विधायक रमेश खटीक के आवास पर पहुंच गए. इतनी रात को फरियाद लेकर पहुंचना विधायक रमेश खटीक को नागवार गुजरा, जिससे वे आगबबूला हो गए. विधायक ने ग्रामीणों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. विधायक ने कुछ लोगों पर शराब पीकर आने का आरोप लगाया.
सरपंच के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीण
सरपंच के नेतृत्व में कुछ ग्रामीण अपनी समस्या का समाधान कराने की उम्मीद लेकर रात में विधायक रमेश खटीक के घर पहुंचे थे. ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी समस्या विधायक को अवगत कराना चाहते थे. क्योंकि वे लोग बिजली कटौती से परेशान हैं. आधी रात को दरवाजे पर भीड़ देखकर विधायक रमेश खटीक उखड़ गए. विधायक ने इतनी रात को घर आने पर कड़ी आपत्ति जताई और वहां मौजूद ग्रामीणों को बुरी तरह लताड़ दिया.
विधायक ने लगाया राजनैतिक साजिश का आरोप
विधायक का गुस्सा देखकर समस्या लेकर पहुंचे लोगों ने बताया "जब दिनभर प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं होती और वे बेबस हो जाते हैं, तब वे अपने जनप्रतिनिधि के पास मदद की आस लेकर जाते हैं. लेकिन विधायक द्वारा इस तरह का आक्रामक व्यवहार और शराब के नशे में होने का आरोप लगाया जाना बेहद निराशाजनक है."
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विधायक ने सीसीटीवी फुटेज जांच करने को कहा
विधायक रमेश प्रसाद खटीक का कहना है "बिलौनी की बिजली समस्या को लेकर उन्होंने जेई से बात कर कनेक्शन जुड़वाया था. उनके घर पर सीसीटीवी लगे हैं, जिनमें रात की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है." विधायक ने चौकी प्रभारी को बुलाकर फुटेज निकलवाने की बात कही. उन्होंने आरोप लगाया "ग्रामीणों में कुछ लोग शराब के नशे में थे और कुछ लोग राजनीतिक साजिश के तहत उनके घर पहुंचे."