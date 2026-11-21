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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ललकारा, सिंधिया फैमिली को चैलेंज देना दो बार महंगा पड़ा

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ललकारा ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : शिवपुरी के पोहरी क्षेत्र में रविवार को कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है. इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित दिग्गज कांग्रेस नेता दहाड़ेंगे. कांग्रेस के आंदोलन से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोहरी पहुंचकर ललकारा. सिंधिया ने कहा "जब-जब कांग्रेस ने सिंधिया परिवार को चुनौती दी, तब-तब क्या अंजाम हुआ, इसका इतिहास गवाह है. सिंधिया परिवार को कांग्रेस सरकार ने दो बार ललकारा और अंजाम भी भुगता."

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