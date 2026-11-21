ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ललकारा, सिंधिया फैमिली को चैलेंज देना दो बार महंगा पड़ा
शिवपुरी के पोहरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को दी नसीहत. दो बार अंजाम भुगतने के चैप्टर सुनाए. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:07 PM IST
शिवपुरी : शिवपुरी के पोहरी क्षेत्र में रविवार को कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है. इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित दिग्गज कांग्रेस नेता दहाड़ेंगे. कांग्रेस के आंदोलन से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पोहरी पहुंचकर ललकारा. सिंधिया ने कहा "जब-जब कांग्रेस ने सिंधिया परिवार को चुनौती दी, तब-तब क्या अंजाम हुआ, इसका इतिहास गवाह है. सिंधिया परिवार को कांग्रेस सरकार ने दो बार ललकारा और अंजाम भी भुगता."
दो चैप्टर को कभी नहीं भूलेगी कांग्रेस
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "जिस कांग्रेस सरकार ने सिंधिया परिवार को चुनौती दी, उसे राजमाता साहब ने सबक सिखाया और मैंने भी भ्रष्टाचार वाली सरकार को भी वैसा ही जवाब दिया." उन्होंने प्रदेश की राजनीति के पुराने और हालिया अध्यायों का जिक्र करते हुए कहा "सिंधिया परिवार को ललकारने और सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार करने वालों को हमेशा सबक सिखाया गया है."
राजमाता ने भी कांग्रेस सरकार को सबक सिखाया था
मध्य प्रदेश की डीपी मिश्रा की सरकार के वक्त का जिक्र करते हुए सिंधिया ने कहा "राजमाता विजयाराजे सिंधिया और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा की सरकार के बीच हुए ऐतिहासिक राजनीतिक टकराव को नहीं भूलना चाहिए. इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस कांग्रेस सरकार ने सिंधिया परिवार को ललकारने का काम किया, उसे राजमाता साहब ने सबक सिखाया. जनता द्वारा बनाई गई कांग्रेस सरकार ने जब भ्रष्टाचार किया, तब उसे भी वैसा ही सबक उन्होंने दिया था."
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माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण
ज्योतिरादित्य सिंधिया पोहरी में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के नवीन निजी स्कूल के शुभारंभ करने पहुंचे थे. उन्होंने विद्यालय परिसर में स्थापित माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का विधिवत अनावरण भी किया. कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे.