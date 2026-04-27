सिंधिया ने जेब से निकाली जादुई प्याज, 51 डिग्री हीट को मात देने वाला फॉर्मूला किया शेयर
सिंधिया ने प्याज को बताया को गर्मी में ठंडक का राज, जेब में प्याज निकाल बोले- 51 डिग्री गर्मी में कुछ नहीं होने वाला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 11:00 AM IST
शिवपुरी: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को करोड़ों की सौगात देते हुए जनता को स्वास्थ्य से जुड़ा एक रोचक संदेश दिया. उन्होंने बताया कि, ''ऐसी गर्मी में शरीर तापमान नियंत्रित रखने में प्याज उनकी सहायक होती है.'' केंद्रीय मंत्री द्वारा इस पारंपरिक और आयुर्वेदिक नुस्खे का उपयोग देख उपस्थित जनमानस आश्चर्य में रह गया और यह आवश्यक संदेश देने के लिए उनकी सराहना करने लगा.
सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने बताया कि, ''वे अपनी कार में AC का उपयोग नहीं करते, बस अपनी जेब में प्याज रखते हैं. जो शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में उनकी सहायता करती है.'' इतना कहकर उन्होंने जेब से प्याज निकाल कर दिखाई और कहने लगे, ''जेब में प्याज रखो 51 डिग्री की गर्मी में भी कुछ नहीं होगा.'' सिंधिया का यह प्याज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, लोग उनकी सादगी की भी तारीफ कर रहे हैं.
शिवपुरी दौरे पर सिंधिया, लोगों की समस्याएं सुनी
पिछोर विधायक प्रीमत लोधी और करैरा एसडीओपी डॉ. आयुष जाखड़ के बीच हुए वार्तालाप के विवाद के बाद से सिंधिया के पिछोर दौरे पर लोगों की नजरें टिकी थी. क्योंकि केंद्रीय मंत्री सिंधिया शिवपुरी जिले के तीन दिवसीय दौरे पर हैं और वह विकास कार्यों में शामिल हो रहे हैं. रविवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिशा की समीक्षा बैठक ली. इसके बाद दोपहर के समय वह भौती पहुंचे जहां जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी. उन्होंने प्रतिभाशाली दो बच्चों को सम्मानित किया तथा कक्षा 6 एवं 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की.
कार्यक्रम में लगभग 1550 से अधिक आवेदकों के आवेदन स्कैन कर जमा किए गए. 100 आवेदकों का केंद्रीय मंत्री सिधिंया ने मौके पर ही निराकरण किया. सिंधिया के साथ मंच पर विधायक प्रीतम सिंह लोधी, कलेक्टर अर्पित वर्मा, एसपी अमन सिंह राठौड़ मौजूद रहे. पिछोर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने 7 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से एकीकृत तहसील भवन का उद्घाटन किया. वहीं हितग्राहियाें को लाभ का वितरण किया.
इस न्यायालय से लाभांवित होंगे करीब 185 गांव
साढ़े तीन हैक्टेयर भूमि पर बने तहसील भवन का उद्घाटन करते हुए सिंधिया ने कहा कि, ''इस भवन से तहसीलदार का न्यायालय चलेगा. जिससे लगभग 185 गांव या आधे विधानसभा क्षेत्र के लोग लाभांवित होंगे.'' उन्होंने कहा, ''एक वह समय था जब कांग्रेस के शासनकाल में जनता को सरकार के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी के भारत में सरकार को जनता के चक्कर लगवा दिए.'' कार्यक्रम के दौरान प्रीतम सिंह लोधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, ''ढाई साल में अरबों रुपए की सड़कें सिंधिया ने बनवा दी है. पिछोर को सिंधिया जी दिल्ली का टुकड़ा बना देंगे. पिछोर के लोगों को सिंधिया परेशान नहीं होने देंगे.''
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केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, ''80 करोड़ की पेयजल योजना में फीडर मेन और ओवरहेड टंकियों का कार्य पूर्ण हो चुका है. कुल 40 किमी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में से 8.5 किमी शेष है, जिसे मई तक पूरा करने का लक्ष्य है.'' उन्होंने बताया कि, ''62 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी.'' सिंधिया ने कहा कि, ''20 एमएलडी क्षमता का एसटीपी पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है. 95 किमी सीवेज लाइन में से 83 किमी की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 12 किमी में 2614 मैनहोल्स की जांच की जा रही है.''
तेजी से चल रहा पोहली रेलवे ओवरब्रिज का काम
पोहरी रेलवे ओवरब्रिज का कार्य तेजी से चल रहा है और इसे अगले वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. चांदपाठा बांध सुदृढ़ीकरण के लिए 80 करोड़ की डीपीआर तैयार है. मंत्री सिंधिया ने बताया कि, ''जिला अस्पताल में 537 उपकरणों में से 400 उपलब्ध कराए जा चुके हैं और शेष 137 उपकरण शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे. 400 बिस्तरों के अस्पताल के साथ 200 बिस्तरों के मातृ एवं शिशु विंग के विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया है. ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है.