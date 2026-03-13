ETV Bharat / state

अब तय नहीं करना होगी लंबी दूरी, कोलारस-अशोकनगर से गुजरेंगी दानापुर और उज्जैनी एक्सप्रेस

अशोकनगर और कोलारस को रेल कनेक्टिविटी मिली ( Getty Image/ETV Bharat )