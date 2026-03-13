ETV Bharat / state

अब तय नहीं करना होगी लंबी दूरी, कोलारस-अशोकनगर से गुजरेंगी दानापुर और उज्जैनी एक्सप्रेस

शिवपुरी के कोलारस और अशोकनगर को मिली नई सौगात, दो ट्रेनों का स्टॉपेज मंजूर, हजारों यात्रियों को मिलेगा लाभ.

अशोकनगर और कोलारस को रेल कनेक्टिविटी मिली (Getty Image/ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 11:19 AM IST

3 Min Read
रिपोर्ट: यतीश कुमार

शिवपुरी: कोलारस और अशोकनगर के लिए बड़ी खुशखबरी है. दो बड़ी ट्रेनों के स्टॉपेज को हरी झंडी मिल गई है. केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्रालय से आग्रह कर अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हजारों रेल यात्रियों को लाभ पहुंचने के उद्देश्य से दो प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज मंजूर करवाए हैं. एक शिवपुरी जिले में है तो दूसरा रेल स्टॉपेज अशोकनगर जिले में आता है. क्षेत्र के तमाम और नागरिकों ने सिंधिया और रेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए रेल स्टॉपेज मंजूर करने के लिए उन्हें पत्रों के माध्यम से फूल भिजवाए हैं.

सोगरिया–दानापुर और उज्जैनी एक्सप्रेस का होगा स्टॉपेज
केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से अशोकनगर और कोलारस क्षेत्र की जनता को बेहतर रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. रेल मंत्रालय ने 12 मार्च को अशोकनगर में सोगरिया–दानापुर एक्सप्रेस (19801/02) तथा कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस (14309/10) के स्टॉपेज को स्वीकृति दी है. यह निर्णय क्षेत्र के यात्रियों के लिए आवागमन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाएगा. यह जानकारी केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट कर साझा की है.

रेल मंत्री ने रेल स्टॉपेज मंजूर किया (ETV Bharat)

सांसद सिंधिया ने रेल मंत्री को लिखा था पत्र
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने 26 फरवरी 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर अशोकनगर और कोलारस में इन ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता जाहिर की थी. उनके इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए रेल मंत्रालय ने दोनों स्टॉपेज को स्वीकृति प्रदान की है. जिससे क्षेत्र के नागरिकों को सीधी और बेहतर रेल सुविधा मिल सकेगी. अशोकनगर में सोगरिया–दानापुर एक्सप्रेस और कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस के ठहराव से क्षेत्र के यात्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी. इससे न केवल दैनिक यात्रियों, छात्रों और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार माना (ETV Bharat)
कोलारस-अशोकनगर से गुजरेंगी एक्सप्रेस (ETV Bharat)

जनता की सुविधा मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि
इस बड़ी सौगात पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, ''जनता की सुविधा मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है और सभी मंत्रालय एक साथ मिलकर Whole of Government अप्रोच के साथ कार्य कर रहे हैं.'' उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि, यह निर्णय अशोकनगर और कोलारस की जनता के लिए बड़ी राहत और सुविधा लेकर आएगा तथा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करेगा.

