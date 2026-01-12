ETV Bharat / state

स्पीड पोस्ट को स्ट्रांग करने का सिंधिया प्लान, कोरियर कंपनियों के सामने बड़ा चैलेंज

भारतीय डाक विभाग की योजना के अनुसार "स्पीड पोस्ट 24 में चयनित शहरों में 24 घंटे के भीतर डिलीवरी होगी. इसके साथ ही स्पीड पोस्ट 48 देश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में 48 घंटे के भीतर डिलीवरी करेगी."

भारतीय डाक सेवा की दो नई प्रीमियम सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया "अब लेटर हो या पार्सल केवल 24 और 48 घंटे के भीतर तय गंतव्य तक पहुंचाए जाएंगे. इस योजना से चाहे शहर हो या कस्बा या फिर ग्रामीण क्षेत्र, भारतीय डाक सेवा की छवि सुधरेगी. लॉजिस्टिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं."

स्पीड पोस्ट 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर समयबद्ध तरीके से लोगों के पास पहुंचेगी. स्पीड पोस्ट को नया मानक स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पूरी गाइडलाइन विभाग के अफसरों को समझा दी है.

भोपाल/ शिवपुरी : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार सेवाओं में पंख लगाने की ठोस रणनीति बनाने और नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के बाद अब डाक सेवाओं को अत्याधुनिक करने का बीड़ा उठाया है. सिंधिया की प्लानिंग के अनुसार अब स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 लॉजिस्टिक क्षेत्र में नई क्रांति ला देंगी.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और कनेक्टेड इंडिया विजन को साकार करेगी. बहुत जल्द डाकघरों को बैंकिंग, बीमा, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे व्यापार बढ़ेगा और छात्रों-युवाओं को लाभ मिलेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे."

24 और 48 घंटे में डिलीवरी सुनिश्चित

अपने संसदीय क्षेत्र शिवपुरी के पिछोर में इंडिया पोस्ट की दो नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 के बारे में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने घोषणा की. सिंधिया के अनुसार "24 और 48 घंटे में डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी. उनका कहना है डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा."

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोर में दो लाख रुपये की लागत से नवीनीकृत पिछोर उप डाकघर के लोकार्पण किया. इसके साथ ही 1 करोड़ 11 लाख की लागत से प्रस्तावित नए उप डाकघर भवन के शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया. सिंधिया ने कहा "लखपति दीदी बनाने में डाक विभाग का योगदान होगा. दीदियों को हम लैपटॉप व कंप्यूटर देंगे, जिससे वह घर-घर जाकर सेविंग बैंक का खाता खोल सकती हैं."

डाक विभाग का मजबूत नेटवर्क कूरियर कंपनियों के लिए चुनौती

बीते एक दशक से भारतीय डाक सेवा की लचर व्यवस्था का लाभ निजी कूरियर कंपनियां जमकर उठा रही हैं. लेकिन कुछ समय से भारतीय डाक विभाग ने अपनी सेवाओं में सुधार किया है. अब भारतीय डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सेवा को प्राथमिकता से लिया है. स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 से निजी कूरियर कंपनियों को कड़ी चुनौती मिलने वाली है.

क्योंकि भारतीय डाक विभाग का पूरे देश में मजबूत और व्यापक नेटवर्क है. ये नेटवर्क शुरू से ही निजी कूरियर कंपनियों से बेहतर है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में.

भारतीय डाक विभाग के सेवाएं सस्ती और भरोसेमंद

भारतीय डाक सेवा काफी किफायती मानी जाती है. ये निजी कूरियर कंपनियों की तुलना में काफी सस्ती है. इस कारण ग्राहक स्पीड पोस्ट जैसी सेवाओं को पसंद करने लगे हैं. सरकारी सेवा होने के कारण इसे विश्वसनीय भी माना जाता है. स्पीड पोस्ट के तहत ट्रैकिंग सिस्टम काम करता है. वहीं, सभी कूरियर कंपनियां ये सुविधा नहीं देती हैं.