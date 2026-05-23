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क्या बीजेपी के लिए चुनौती है कॉकरोच जनता पार्टी? क्या बोले सिंधिया और खंडेलवाल

सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य और बीजेपी को खतरे पर बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया.

Hemant Khandelwal on cjp
कॉकरोच जनता पार्टी केवल सोशल मीडिया पर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
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शिवपुरी : एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की लहर चल रही है. इस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट की जा रही हैं. अधिकांश पोस्ट बीजेपी नेताओं के खिलाफ हैं. इससे ऐसा माना जा रहा है कि युवाओं में बीजेपी के प्रति गहरी नाराजगी है. ऐसे में बीजेपी सहित अन्य दलों में बेचैनी देखी जा रही है. सोशल मीडिया पर उभरती इस नई पार्टी के बारे में सवाल करने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी बात रखी.

कॉकरोच जनता पार्टी केवल सोशल मीडिया पर

शिवपुरी में भाजपा के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा "कॉकरोच जनता पार्टी महज एक बयान पर आधारित सोशल मीडिया पर उपजा आक्रोश है. किसी मुद्दे को लेकर विरोध सामने आना और जमीनी पार्टी होना दो अलग-अलग बातें हैं. भाजपा वर्षों से अपनी विचारधारा के साथ जमीन पर काम कर रही है. तमाम राजनीतिक पार्टियों भी अपनी-अपनी विचारधाराओं के साथ फील्ड में हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी का सामने आना भाजपा के लिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है."

कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

2047 तक विकसित भारत बनाना ही लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "कॉकरोच जनता पार्टी पर पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. देश का एक-एक बच्चा सिर्फ एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वह है 2047 तक विकसित भारत बनाना. प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है. बीजेपी का हरेक कार्यकर्ता ही नहीं पूरे देश का युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहा है."

Hemant Khandelwal on cjp
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (ETV BHARAT)

निवाड़ी में कॉकरोच जनता पार्टी की नियुक्ति

Hemant Khandelwal on cjp
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल (ETV BHARAT)

निवाड़ी के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर जितेंद्र यादव को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर लगातार हो रही हैं. इस पर तमाम लोग कमेंट भी कर रहे हैं. फेसबुक पर 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स रखने वाले जितेंद्र यादव का यह पोस्टर सामने आते ही युवाओं के बीच चर्चाओं का दौर जारी है. पोस्टर में लिखा है कॉकरोच जनता पार्टी से निवाड़ी जिले के लिए जितेन्द्र यादव को जिला अध्यक्ष नामित किया जाता है.

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