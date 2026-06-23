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बिजली विभाग चोर है, मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल मंत्री के सामने लगे नारे, शिवपुरी में जेई निलंबित

​रविवार को खोड़ स्थित धाय महादेव मंदिर परिसर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए एक जनचौपाल का आयोजन किया गया था. इस दौरान मंच पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा, शिवपुरी विधायक देवेन्द्र जैन और भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव सहित तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. इसी बीच वीरा गांव से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया.

​शिवपुरी : जिले के खोड़ गांव में आयोजित एक शासकीय जनचौपाल उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने ही 'बिजली विभाग चोर है' के नारे लगाने शुरू कर दिए. मामला पिछोर तहसील के वीरा गांव का है, जहां लंबे समय से टूटे पड़े बिजली के खंभों और तारों की समस्या से परेशान ग्रामीणों का अचानक गुस्सा फूट पड़ा.

​खेतों में पड़े हैं टूटे तार से हादसे की आशंका को लेकर ​ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री को अपनी व्यथा सुनाई. उन्होंने कहा कि गांव में कई स्थानों पर बिजली के खंभे और हाईटेंशन तार टूटकर सीधे खेतों में पड़े हुए हैं. मानसून की दस्तक के बाद इस स्थिति से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप

ग्रामीणों के आरोप हैं कि एक दिन पहले भी गांव में आयोजित जनचौपाल के दौरान अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया था. उस समय भी केवल आश्वासन मिला, लेकिन धरातल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई. इसी अनदेखी से तंग आकर ग्रामीणों ने मंत्री के सामने नारेबाजी कर दी. ​प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण सुखेन्द्र राय ने बिजली विभाग के स्थानीय अमले पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं सुखेन्द्र ने कहा, '' खेत से गुजरने वाली मुख्य बिजली लाइन का खंभा और तार महीनों से जमींदोज हैं. ​बार-बार शिकायत के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो विभाग के कर्मचारियों ने लाइन ठीक करने के एवज में ₹3,000 की रिश्वत मांगी. ​इससे पहले फरवरी माह में भी तार टूटने पर उसे जुड़वाने के लिए ₹1,500 वसूले गए.''

अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप (Etv Bharat)

मंत्री ने लगाई फटकार, जेई निलंबित

सरेआम लगे रिश्वतखोरी के आरोपों और हंगामे को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री ने मौके पर ही मौजूद बिजली विभाग के आला अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वीरा गांव की समस्या का निराकरण तत्काल प्रभाव से युद्धस्तर पर किया जाए. इसके साथ ही मंत्री ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद अधीक्षण अभियंता ने जेई कैलाश अहिरवार को निलंबित कर दिया है.

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इस मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता दिनेश सुखीजा ने कहा, '' ग्रामीणों की शिकायत व ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर विभाग द्वारा जांच की गई. इस मामले में खोड़ सेक्टर के जेई को निलंबित कर दिया गया है.''