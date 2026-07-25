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बारिश के सीजन में बालकनी में लगाएं ये इंडोर प्लांट्स, सालभर महकेगा पूरा घर

अगर आप हरियाली के शौकीन हैं तो जानिए वे कौन से 6 पौधे, जो मानसून के सीजन में घर की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे.

Indoor Plants Balcony
बारिश के सीजन में बालकनी में लगाएं इंडोर प्लांट्स (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 1:10 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 2:50 PM IST

4 Min Read
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शिवपुरी : मानसून का मौसम घर को हरा-भरा और खूबसूरत बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है. इस मौसम की नमी में पौधे बहुत जल्दी पनपते हैं. नर्सरी संचालक सचिन कुशवाहा का कहना है "अगर आप भी अपने घर के अंदर (इंडोर) कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो कम धूप में भी लहलहाएं और इतने सुंदर दिखें कि जैसे कोई रेडीमेड शोपीस रखा हो, तो ये 6 पौधे आपके लिए ही हैं."

1. सॉन्ग ऑफ इंडिया

यह पौधा देखने में बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है. इसकी पत्तियों का रंग हरा और पीला मिक्स होता है, जो घर के किसी भी कोने में रख देने पर वहां की रंगत बदल देता है. मानसून में यह बहुत तेजी से बढ़ता है. इसे बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, बस हल्की छनकर आती हुई रोशनी काफी है। हफ्ते में दो-तीन बार पानी देना ही इसके लिए बहुत है. लिविंग रूम या बालकनी के पास रखने के लिए यह एक दम परफेक्ट इंडोर प्लांट है.

मानसून के सीजन में घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे पौधे (ETV BHARAT)

2. डाइफ़ेनबैचिया/डंब केन

अगर आपको बड़े और चौड़े पत्तों वाले पौधे पसंद हैं, तो डंब केन आपकी पहली पसंद होना चाहिए. इसके हरे-सफेद चित्तीदार पत्ते बहुत ही क्लासी लुक देते हैं. मानसून की नमी में यह पौधा बहुत जल्दी फैलता है. इसे डायरेक्ट धूप से बचाकर घर के अंदर किसी ऐसी जगह रखें जहां उजाला रहता हो. इसमें पानी तभी डालें जब गमले की ऊपरी मिट्टी सूखी लगे. ध्यान रखें कि छोटे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से इसे थोड़ा दूर रखें, क्योंकि इसके पत्ते जहरीले होते हैं.

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मानसून में लगाए गए पौधे सालभर हरे रहते हैं (ETV BHARAT)

3. क्रोटन के रंग का कमाल

घर में रंगों का तड़का लगाने के लिए क्रोटन से बेहतर कोई पौधा नहीं है. इसके पत्तों में लाल, पीला, नारंगी और हरा रंग एक साथ देखने को मिलता है. मानसून के दिनों में इसकी रंगत और निखर कर आती है. इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की-फुल्की धूप या अच्छी रोशनी मिलती रहे. मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें. अगर आप अपने घर को बिना फूलों के भी रंग-बिरंगा बनाना चाहते हैं, तो क्रोटन को अपने घर में जरूर जगह दें.

4. क्रोटन 'गोल्ड डस्ट'

यह क्रोटन की ही एक बहुत प्यारी वैरायटी है. इसके हरे पत्तों पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोने की धूल (गोल्ड डस्ट) छिड़क दी हो. पीले-पीले छोटे धब्बों की वजह से यह पौधा एकदम रेडीमेड और नकली जैसा परफेक्ट दिखाई देता है. मानसून में इसे लगाना काफी आसान होता है. इसे कम देखभाल की जरूरत होती है. बस घर के उस कोने में इसे सजाएं जहां अच्छी रोशनी आती हो, यह आपके कमरे की खूबसूरती में तुरंत चार चांद लगा देगा.

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सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा (ETV BHARAT)

5. कॉर्डीलाइन फ्रूटिकोसा

इसे 'गुड लक प्लांट' भी कहा जाता है. इसके गहरे लाल, गुलाबी और बैंगनी रंग के पत्ते घर को एक रॉयल लुक देते हैं. मानसून के मौसम में यह पौधा बहुत तेजी से अपनी जड़ें पकड़ता है. इसे घर के अंदर किसी भी ऐसी जगह रखा जा सकता है जहां हल्की रोशनी आती हो. यह कम देखभाल में भी सालों-साल बना रहता है. इसकी चमकदार और रंगीन पत्तियां आपके घर के इंटीरियर को एकदम मॉडर्न और फ्रेश लुक देती हैं.

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गोल्डन सरू का पौधा (ETV BHARAT)

6. गोल्डन सरू/ साइप्रस

गोल्डन सरू का पौधा अपनी बनावट और सुनहरी-हरी पत्तियों के लिए जाना जाता है. इसकी पत्तियां दूर से देखने पर बहुत ही घनी और रेडीमेड शोपीस जैसी नजर आती हैं. इसमें से एक हल्की और भीनी-भीनी खुशबू भी आती है जो घर के माहौल को तरोताजा रखती है. मानसून में इसे नर्सरी से लाकर लगाना बहुत आसान है. इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप या अच्छी हवा आती-जाती रहे. यह पौधा घर के कोने में रखा हुआ बहुत ही प्रीमियम लगता है.

Last Updated : July 25, 2026 at 2:50 PM IST

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