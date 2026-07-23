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550 रु लिए और नाबालिग सगी बहनों ने दोस्त के साथ छोड़ दिया था घर, पुलिस ने ऐसे खोज निकाला

शिवपुरी के इंदौर थाना क्षेत्र से गायब हुई 4 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने खोजा, सामने आई चौंकाने वाली कहानी.

Indar 4 minor missing girls found
गायब हुई 4 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने खोज निकाला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:16 AM IST

3 Min Read
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​शिवपुरी : मंगलवार को शिवपुरी के इंदार से गायब हुईं 4 नाबालिग लड़कियों को खोज लिया गया है. शिवपुरी पुलिस ने लड़कियों को बीना जंक्शन से खोज निकाला है. इस बीच पुलिस को पता चला कि लड़कियां परिजनों की डांट से नाराज होकर मंगलवार दोपहर अचानक घर छोड़कर चली गई थीं. लापता हुई तीन सगी बहनों के साथ उनकी एक सहेली भी थी.

महज 550 रु लेकर छोड़ दिया था घर

मंगलवार दोपहर करीब 2 से 3 बजे कोलारस अनुविभाग के इंदार थाना क्षेत्र से तीन सगी बहनें और उनकी सहेली अचानक गायब हो गईं. परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तलाश शुरू की गई. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि परिजनों ने किसी बात पर डांट-फटकार लगा दी थी. इसी बात से आहत होकर चारों ने घर छोड़ने का फैसला किया. सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि लड़कियों ने घर से महज 550 रु उठाकर घर छोड़ने का फैसला ले लिया.

गुना से ट्रेन पकड़कर पहुंचीं थी बीना

पुलिस को नाबालिग लड़कियों ने बताया कि घर से लिए 550 रु से टिकट लेकर पहले वे बस से खतौरा से गुना गईं और वहां से ट्रेन पकड़कर बीना जंक्शन जा पहुंचीं. ​बीना स्टेशन पर चारों किशोरियों को संदिग्ध अवस्था में घूमते देख स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की. जब उन्होंने अपना पता इंदार थाना (शिवपुरी) बताया, तो बीना पुलिस ने बिना देरी किए इंदार थाना पुलिस को बुधबार को करीब 11 बजे सूचित किया.​खबर मिलते ही इंदार पुलिस परिजनों को साथ लेकर बीना पहुंची और चारों किशोरियों को अपने संरक्षण में ले लिया.

नाबालिगों में सबसे बड़ी बहन 16 साल की

इस मामले में एक और हैरान करने वाली बात ये थी कि तीनों सगी बहनें नाबालिग हैं, जिनमें सबसे बड़ी बहन की उम्र करीब 16 वर्ष है. शुरुआती जांच में किसी प्रकार के अपहरण या आपराधिक घटना की बात सामने नहीं आई है. सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चारों किशोरियों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

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इस मामले में इंदार थाना प्रभारी विवेक यादव ने कहा, '' मंगलवार देर शाम को चार बच्चियों के लापता होने की सूचना परिजनों द्वारा कराई गई थी. पुलिस ने चारों बच्चियों की तलाश शुरू की तो बुधवार को करीब 11 बजे बीना स्टेशन पर होने की सूचना मिली. चारों बच्चियों को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया है और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. पूछताछ में बताया कि ताई और मां अक्सर उनको ताने देती रहती थीं इसी वजह से वे घर छोड़कर चली गई थीं.''

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