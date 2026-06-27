शिवपुरी में माइनिंग इंस्पेक्टर ने युवक को जड़ा थप्पड़, जानिए क्या हो गया था
शिवपुरी में अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान इंस्पेक्टर और वाहन चालक में धक्का-मुक्की, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 3:29 PM IST
शिवपुरी: पिछोर थाना क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन (माइनिंग) के खिलाफ हुई कार्रवाई का मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है. इस पूरे घटनाक्रम का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. जिसने खनिज विभाग की कार्रवाई और दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो में खनिज निरीक्षक खुद एक युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. जबकि इस घटना के बाद उन्होंने इसी युवक और उसके साथियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था.
मोबाइल छीनकर जड़ा थप्पड़
वीडियो में खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित से मंगल लोधी नाम का एक युवक अपना मोबाइल मांगते हुए दिखाई दे रहा है. इस दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर अचानक अपना आपा खो बैठे और मंगल लोधी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. थप्पड़ मारते ही मौके पर मौजूद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की शुरू हो जाती है.
ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्ती कार्रवाई से बढ़ा विवाद
जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित पिछोर क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे थे. इस दौरान पुलिस टीम ने अवैध पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका. चेंकिंग के दौरान चालक के पास रॉयल्टी और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज न मिलने पर माइनिंग टीम ने उसे जब्त कर लिया था.
सरकारी काम में बाधा का केस दर्ज
आरोप है कि जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब पुलिस बल की मदद से पिछोर थाने ले जाया जा रहा था. तब आरोपी पक्ष ने इसका विरोध किया था. इस घटना के तुरंत बाद खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित ने थाने पहुंचकर मंगल लोधी और उसके साथियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया था.
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शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज होने के बाद अब इस थप्पड़ कांड के वीडियो ने मामले को पूरी तरह पलट दिया है. युवक के परिजनों का आरोप है कि माइनिंग टीम ने उनके साथ बदसलूकी की थी. वीडियो सामने आने के बाद अब खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय पुलिस मामले की सत्यता की जांच में जुट गए हैं.
पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह ने कहा, "कुछ दिन पहले खनिज निरीक्षक ऋषभ दीक्षित ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराया था. ऋषभ ने शिकायत में बताया था कि मंगल लोधी सहित अन्य लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मियों से अभद्रता की और जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ाने का प्रयास किया. इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली थी. अब कोई नया वीडियो सामने आया है, यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है. अगर हमारे पास शिकायतकर्ता आएग तो शिकायत पर मामले की जांच की जाएगी."