शिवपुरी में बीमार पत्नी को गोद में उठाकर एसपी ऑफिस पहुंचा पति, दबंग पर चांदी और मजदूरी हड़पने का आरोप
शिवपुरी में मजदूर ने बैराड़ पुलिस पर सुनवाई न करने लगाया आरोप, पुलिस अधीक्षक ने दिया जांच और कार्रवाई का भरोसा. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 11:06 PM IST
शिवपुरी: न्याय की आस और दबंगई से परेशान एक बेबस पति शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा. जहां उसने अपनी ही मजदूरी और गिरवी रखी चांदी को हड़प लेने की शिकायत एसपी को आवेदन देकर करते हुए न्याय की गुहार लगाई.
गांव के व्यक्ति पर मजदूरी और चांदी हड़पने का आरोप
बैराड़ थाना क्षेत्र के गोंदोलीपुरा गांव के रहने वाले 23 वर्षीय अरविंद जाटव का आरोप है, "गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी आधा किलो से अधिक चांदी और 20 हजार रुपये की मजदूरी हड़प ली है. स्थानीय बैराड़ पुलिस द्वारा शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है."
अरविंद जाटव का कहना है, "कुछ समय पहले घरेलू जरूरतों और आर्थिक तंगी के साथ उसकी बीमार पत्नी के इलाज के कारण उसने अपनी पत्नी की आधा किलो से अधिक चांदी गांव के सतीश शर्मा के पास गिरवी रखी थी और इसके बदले 5 हजार रुपये उधार लिए थे. इसके अलावा मैंने सतीश शर्मा के मकान निर्माण में मजदूरी का काम किया और अपने श्रम से 5 हजार रुपये का मूलधन तथा उसका पूरा ब्याज चुकता कर दिया.
कर्ज की पूरी रकम चुकता होने के बाद भी सतीश शर्मा ने चांदी वापस करने से साफ इनकार कर दिया. इसके अलावा उसके यहां मकान निर्माण कार्य के 20 हजार रुपये मजदूरी के भी बकाया हैं, जिनका भुगतान सतीश शर्मा ने नहीं किया है."
बैराड़ थाना पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप
अरविंद जाटव का आरोप है, "जब भी वह अपनी गाढ़ी कमाई और अमानत वापस मांगता है, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता है और जातिसूचक अपशब्द कहकर अपमानित करता है. मैंने बैराड़ थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस स्तर पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई. दबंग के खौफ के कारण अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने और न्याय पाने के लिए उसे लाचार होकर पत्नी को गोद में उठाकर जिला मुख्यालय आना पड़ा."
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पीड़ित ने एसपी कार्यालय में की शिकायत
एसपी कार्यालय में सौंपे गए शिकायती आवेदन में अरविंद जाटव ने मांग की है कि सतीश शर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए. उसके कब्जे से आधा किलो चांदी वापस दिलाई जाए और बकाया 20 हजार रुपये मजदूरी का भुगतान कराया जाए.
एसपी यंगचैन डोलकर भूटिया ने कहा, "मामले की जांच करवाई जाएगी जो भी आधार तथ्य सामने आएंगे उनके मुताबिक कानूनी कार्रवाई होगी."