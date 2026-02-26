ETV Bharat / state

पिता के साथ एडमिट कार्ड लेक लौट रही थी छात्रा, अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर, तीन की मौत

शिवपुरी में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार पिता-पुत्री को मारी टक्कर, कार ड्राइवर की भी मौत, कॉलेज से एडमिट कार्ड लेकर लौटते समय हुआ हादसा.

SHIVPURI ROAD ACCIDENT
शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 10:05 PM IST

2 Min Read
शिवपुरी: पिछोर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार छात्रा और उसके पिता को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार चालक समते तीनों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य बाइक सवार घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर दिया. जिसके बाद मामले में मर्ग कायम कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

स्कूल से लौट रही थी छात्रा, मिली दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार, पिछोर थाना निवासी प्रियंका लोधी 11वीं कक्षा की छात्रा थी. वह दोपहर करीब 1 बजे अपने पिता रहम सिंह लोधी के साथ बाइक पर सवार होकर कन्या हायर सेकेण्डरी सकूल में एममिट कार्ड लेने गई थी. एडमिट कार्ड लेकर वह पिता के साथ वापस आ रही थी. इस दौरान श्रीनगर गांव में स्थित मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी.

GIRL STUDENT ROAD ACCIDENT
एडमिट कार्ड लेकर पिता के साथ लौट रही छात्रा की मौत (ETV Bharat)

कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत

कार और बाइक में भीषण टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में रहम सिंह लोधी और उसकी बेटी प्रियंका लोधी सहित कार सवार राहुल लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों ने घायलों को उपचार के लिए पिछोर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमॉर्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिए हैं.

SHIVPURI BIKE CAR COLLISION
सड़क दुर्घटना में छात्रा और पिता की मौत (ETV Bharat)

हादसे के दौरान अनियंत्रित कार की चपेट में ग्राम राखौरा निवासी रामअवतार लोधी भी आ गया. कार की टक्कर से उसकी स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वह उछल कर काफी दूर जाकर गिरा. बेहोशी की हालत में उसे भी उपचार के लिए पिछाेर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे होश आ गया, जिसके बाद वह घर लौट गया.

पिछोर थाना प्रभारी नीतू सिंह ने बताया, "सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है."

