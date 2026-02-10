ETV Bharat / state

व्यापारी को मदहोशी आवाज में फंसाने वाली महिला की पुलिस के सामने घिग्गी बंधी

पुलिस का मानना है कि गैंग में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं. शिवपुरी के एक व्यापारी को महिला ने मीठी बातों में फंसाया था. महिला से दोस्ती कर व्यापारी उससे मिलने कार से पहुंचा. महिला व्यापारी को सुनसान इलाके में ले गई. वहां पहले से गैंग के साथी इंतजार कर रहे थे. वहां व्यापारी को धमका कर वसूली की गई.

शिवपुरी : शिवपुरी पुलिस ने हनीट्रैप गैंग को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया. गैंग की महिला बड़े व्यापारियों को मीठी बातों में फंसाती थी. शिकार चंगुल में फंसने के बाद गिरोह के युवक ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम वसूलते थे. इस दौरान जाल में फंसे व्यक्ति के साथ मारपीट भी की जाती थी. हाल ही में शिवपुरी के एक व्यापारी को गैंग ने लूटा. पुलिस ने जब व्यापारी को मीठी बातों से फंसाने वाली महिला से पूछताछ की तो उसकी आवाज कांपने लगी.

देहात थाना प्रभारी जितेन्द्र मावई ने बताया "बदरवास व्यापारी आदित्य जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 जनवरी 2026 को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आए. कॉल करने वाली युवती ने अपना नाम अंजली बताया. जल्द ही उसकी उससे दोस्ती हो गई. बातचीत के दौरान युवती ने मिलने की इच्छा जताई और भरोसे में ले लिया."

किराये की कार लेकर महिला से मिलने पहुंचा व्यापारी

31 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 3 बजे आदित्य जैन किराये की कार से ड्राइवर को लेकर युवती के बताए ठिकाने पर मिलने पहुंचा, जहां युवती मिली. युवती ने आदित्य जैन से अकेले में बात करने की इच्छा जताई. उसे बड़ोदी से करीब 3 किलोमीटर आगे बड़ागांव रोड की ओर ले गई, वहां पहले से ही गैंग के अन्य सदस्य मौजूद थे. जैसे ही आदित्य वहां पहुंचा तो युवती ने अपने साथियों को बुला लिया.

जंगल में ले जाकर की लूटपाट

गैंग के 4 बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और उसे जबरन जंगल में ले गए. बदमाशों ने जंगल में आदित्य जैन का वीडियो बनाया. इसके बाद उसे धमकाया गया कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और उस पर झूठे मामले दर्ज करा दिए जाएंगे. बदमाशों ने व्यापारी से ऑनलाइन 1 लाख 5 हजार 640 रुपए ट्रांसफर करवा लिए. एसडीओपी संजय चतुर्वेदी ने बताया "हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है."