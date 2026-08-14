पत्थर तराश बनी अमर प्रेम की निशानी खोखईमठ, देश में राजा और रानी के प्रेम का इकलौता मंदिर
शिवपुरी से 75 किमी दूर जंगलों में मौजूद ऐतिहासिक खोखईमठ, राजा-रानी के प्यार की निशानी, फिर हुआ दुखद अंत, अनोखा है ये मठ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 5:58 PM IST
शिवपुरी: देश में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं, जो अपने आप में अद्भुत हैं, इतना ही नहीं इन धरोहरों से जुड़ा इतिहास भी उन्हें उतना ही दिलचस्प बनाता है. हर एक ऐतिहासिक धरोहर, किला, गढ़ी, मंदिर, पुराने भवन अपने आप में कोई न कोई कहानी समेटे हुए हैं. इसी तरह शिवपुरी के रन्नोद का खोखईमठ भी है, जो आज भले ही एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन कभी यहां दूर-दूर से छात्र संस्कृत की पढ़ाई करने आते थे.
इसी मठ से एक राजकन्या और राजा की प्रेम कहानी भी जुड़ी है. यह कहानी है राजकन्या कक्कन और सिंहौनिया के राजा कीर्तिराज की, जिनकी मुलाकात खोखईमठ में हुई और धीरे-धीरे यह मुलाकात प्रेम में बदल गई.
कभी शिक्षा का बड़ा केंद्र था खोखईमठ
इतिहासकार और लेखक प्रमोद भार्गव बताते हैं कि "खोखइमठ का इतिहास काफी पुराना है. इसे 9वीं-10वीं शताब्दी से जोड़ा जाता है, हालांकि स्थानीय स्तर पर इसके निर्माण को लेकर अलग-अलग मत भी मिलते हैं. उस समय खोखईमठ सिर्फ पूजा-पाठ का स्थान नहीं था. यहां गुरुकुल जैसी व्यवस्था थी, जहां संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी. भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर सहित आसपास के क्षेत्रों से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे.
यहीं हुई कक्कन और कीर्तिराज की मुलाकात
इसी खोखईमठ से कक्कन और राजा कीर्तिराज की प्रेम कहानी जुड़ी हुई है. बताया जाता है कि राजकन्या कक्कन यहां रहती थीं. इसी दौरान सिंहौनिया के राजा कीर्तिराज का भी यहां आना हुआ. पहली मुलाकात कब प्रेम में बदल गई, इसकी कोई निश्चित तारीख इतिहास में नहीं मिलती है. हालांकि स्थानीय मान्यता के अनुसार दोनों के बीच धीरे-धीरे प्रेम बढ़ा और दोनों ने एक-दूसरे को जीवनसाथी बनाने का फैसला किया. इसके बाद दोनों का विवाह हो गया.
कक्कन की मौत से टूट गए राजा कीर्तिराज
विवाह के बाद दोनों का जीवन आगे बढ़ा, लेकिन यह साथ ज्यादा लंबा नहीं चल सका. बताया जाता है कि राजकन्या कक्कन की असमय मृत्यु हो गई. कक्कन की मौत राजा कीर्तिराज के लिए गहरा सदमा थी. जिस पत्नी से उन्हें बेहद प्रेम था, उसके चले जाने के बाद वह उनकी यादों से बाहर नहीं निकल सके.
कक्कन की याद में बनवाया गया कक्कनमठ मंदिर
कहा जाता है कि कक्कन की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए राजा कीर्तिराज ने उनकी स्मृति में मंदिर का निर्माण कराया. बाद में यह मंदिर कक्कनमठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ. कक्कनमठ को आज भी कक्कन और राजा कीर्तिराज की प्रेम कहानी से जोड़कर देखा जाता है. रन्नौद में आज भी जब इस प्रेम कहानी का जिक्र होता है, तो खोखईमठ, कक्कन और राजा कीर्तिराज का नाम एक साथ सामने आता है.
इतिहास के साथ प्रेम की कहानी भी
खोखईमठ की खासियत यही है कि यह सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत नहीं है. इससे उस दौर की शिक्षा व्यवस्था और एक प्रेम कहानी, दोनों की यादें जुड़ी हैं. कक्कन और कीर्तिराज की कहानी में पहली मुलाकात है, प्रेम है, विवाह है और फिर हमेशा के लिए बिछड़ जाने का दर्द भी है. यही वजह है कि कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी स्थानीय लोग इस कहानी को याद करते हैं.
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बिना सीमेंट से जोड़े विशाल पत्थरों से बना खोखईमठ
बात अगर खोखईमठ के बनावट की करें, तो इसको लेकर भी चर्चे होते हैं. यह विशाल पत्थरों को बिना सीमेंट से जोड़ा गया है. छत पर भारी पत्थर की पट्टियां टिकी हुई हैं. इसके साथ ही बीच में खुला आंगन है. चारों तरफ बरामदा है और उससे जुड़े कमरे हैं. इसके सामने पुराना जलाशय नजर आता है. पास में सास-बहू की बावड़ी और काले पानी का कुआं है. पत्थरों पर की गई नक्काशी आज भी लोगों को आकर्षित करती है.