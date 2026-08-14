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पत्थर तराश बनी अमर प्रेम की निशानी खोखईमठ, देश में राजा और रानी के प्रेम का इकलौता मंदिर

कक्कन और कीर्तिराज के दास्तान-ए-इश्क का गवाह खोखईमठ ( ETV Bharat )