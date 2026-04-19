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शिवपुरी में हाईवे पर 4 सड़क हादसे, ट्रैक्टर पलटने और बाइक सवारों को रौंदने से 3 लोगों की मौत

पहला सड़क हादसा शनिवार की देर रात ग्राम इंदार के पास घटित हुआ. हादसे में खरैह निवासी कृष्णवीर लोधी उम्र 33 साल की मौत हो गई. कृष्णवीर, ईसागढ़ में अपने जीजा के घर से लौट रहा था. इसी दौरान इंदार के पास रात के समय उसका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा.हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई.

शिवपुरी: शनिवार की रात घटित हुए 4 अलग-अलग हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इन हादसों में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं. यहां हुए हादसे में एक युवक ट्रैक्टर के नीचे दबकर घायल हो गया. वहीं, 2 हादसों में शादी समारोह से लौट रहे 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. इनमें से एक की मां और दूसरे की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुुई है. वहीं, एक अन्य हादसे में ट्रैक्टर और बस की भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया.

रांग साइड पर अज्ञात वाहन ने पति-पत्नी को रौंदा

दूसरा सड़क हादसा कोलारस थानांतर्गत ग्राम पड़ोरा के पास फोरलेन हाईवे पर गांधी पेट्रोल पंप के पास हुआ. इस हादसे में एक दंपति को किसी अज्ञात वाहन ने रांग साइड पर सामने से टक्कर मार दी. हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है.

कोलारस थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने बताया कि "घायल महिला का उपचार शिवपुरी मेडिकल कालेज में जारी है. उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है." कुलवारा निवासी अर्जुन रावत अपनी पत्नी इकलेश के साथ बाइक पर सवार होकर गुना के म्याना में आयोजित किसी शादी समारोह में शामिल होने गया था. रात को वह पत्नी के साथ वापस अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान गांधी पेट्रोल पंप के सामने किसी अज्ञात वाहन ने रांग साइड पर आकर बाइक में सामने से टक्कर मार दी थी. दंपति को टक्कर मारने के बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया.

अज्ञात वाहन ने मां-बेटे को रौंदा, बेटे की मौत

तीसरा सड़क हादसा कोतवाली थानांतर्गत कठमई के पास फोरलेन हाईवे पर घटित हुई. बड़ौदी निवासी अभिषेक परिहार अपनी मां रामबाई के साथ बाइक से सतनवाड़ा में आयोजित किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था. रात करीब 12 बजे जब मां-बेटे बाइक से वापस शिवपुरी लौट रहे थे, इसी दौरान कठमई तिराहे पर रोड क्रासिंग के दौरान किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में दोनों घायल हो गए थे. बाद में उपचार के दौरान अभिषेक परिहार की मौत हो गई.

बस-ट्रैक्टर की भिड़ंत, ट्रैक्टर चालक घायल

चौथा सड़क हादसा भी शनिवार को ही लुकवासा चौकी अंतर्गत देहरदा सर्विस रोड पर घटित हुआ. हादसे में शिवपुरी से गुना की ओर जा रही एक यात्री बस ने सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी. हादसे में ट्रैक्टर चालक लल्लू सिंह निवासी इमलावदी घायल हो गया. जिसे उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया.