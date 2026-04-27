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प्रेमी जोड़े का हाई वोल्टेज ड्रामा, भरी दुपहरी में इश्क की तपिश बढ़ी तो टॉवर पर चढ़े

शिवपुरी में प्रेमी युगल शादी की जिद लिए 42 डिग्री तापमान के बीच 50 फीट ऊंचे मोबाइल पर चढ़े. 3 घंटे बाद उतरे.

Shivpuri Love couple drama
भरी दुपहरी में इश्क की तपिश बढ़ी तो टॉवर पर चढ़ा प्रेमी युगल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 7:20 PM IST

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शिवपुरी : 'दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाए..' फिल्म 'सड़क' के इस गीत को अक्सर प्रेमी जोड़े जिंदगी के असली परदे पर उतार देते हैं. मामला शिवपुरी का है. जहां एक प्रेमी युगल शादी नहीं होने से दुखी होकर भीषण गर्मी के दौरान भरी दुपहरी में 42 डिग्री तापमान के बीच मोबाइल टॉवर चढ़ गया. टॉवर के शिखर पर दोनों पहुंच गए. ये देख नीचे तमाशबीनों की भीड़ लग गई.

भरी दुपहरी में 3 घंटे टॉवर पर चढ़े रहे युवक-युवती

ये वाकया शिवपुरी के तेंदुआ थाना क्षेत्र में सोमवार को हुआ. प्यार का ऐसा हाई वोल्टेज मामला सामने आया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. भीषण गर्मी और 42 डिग्री तापमान के दौरान लोग घरों में दुबके हैं. अति आवश्यक कार्य से घर से निकल रहे हैं. ऐसे में प्रेमी जोड़ा अपनी शादी की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. गणेशखेड़ा गांव के रहने वाले मोहर सिंह आदिवासी एक युवती से बेइंतहा मोहब्बत करता है. युवती भी उसे उतनी ही शिद्दत से चाहती है.

शिवपुरी में प्रेमी जोड़े का हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV BHARAT)

परिवार वाले शादी के खिलाफ

ये प्रेमी युगल शादी करना चाहता है. लेकिन दोनों के बीच परिवार की नाराजगी रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है. जब दोनों को लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. सोमवार दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ ड्रामा 3 घंटे तक चलता रहा. दोनों अचानक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गए और नीचे खड़े लोगों के सामने अपनी शादी करवाने की मांग करने लगे. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

पुलिस की समझाइश पर माना प्रेमी युगल

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तपती गर्मी और ऊंचे टॉवर पर बैठे प्रेमी जोड़े को नीचे उतारना आसान नहीं था. करीब साढ़े 3 बजे पुलिस ने दोनों को शादी कराने का भरोसा दिलाया. इसके बाद दोनों नीचे उतरने को तैयार हुए. नीचे उतरने के बाद पुलिस दोनों को अपने साथ तेंदुआ थाने ले गई. तेंदुआ थाना प्रभारी नीतू सिंह धाकड़ का कहना है "गणेशखेड़ा में लगे टॉवर पर युवक-युवती के चढ़ने की खबर मिली थी. पुलिस ने समझाइश देकर नीचे उतार लिया. दोनों की काउंसलिंग की जा रही है."

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