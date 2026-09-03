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शिवपुरी मॉडल पर बनेंगे देश में 40 हाईटेक पोस्ट ऑफिस, लाइन नहीं टोकन से काम होगा आसान

शिवपुरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट ऑफिस तैयार. उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाई गईं सुविधाएं. डाक प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत. आशीष पांडे की रिपोर्ट.

SHIVPURI HI TECH POST OFFICE
शिवपुरी मॉडल पर बनेंगे देश में 40 हाईटेक पोस्ट ऑफिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 9:04 PM IST

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शिवपुरी: आधुनिक सुविधाओं से लैस शिवपुरी के नए हाईटेक पोस्ट ऑफिस की तर्ज पर देश में 40 पोस्ट ऑफिस इसी मॉडल पर तैयार किए जाएंगे. इस डाकघर में 7वें डाक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत भी हो चुकी है, जिससे डाक सेवाओं के साथ रोजगार और संसाधनों को भी बढ़ावा मिलेगा. 30 लाख रुपए की लागत से इस पोस्ट ऑफिस का आधुनिकीकरण किया गया है.

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को इस अत्याधुनिक मुख्य डाकघर के साथ गुना और ग्वालियर के आधुनिक डाकघरों का भी उद्घाटन किया था.

शिवपुरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट ऑफिस तैयार (ETV Bharat)

'शिवपुरी मॉडल की तर्ज पर तैयार होंगे देश में पोस्ट ऑफिस'

डाकघर अधीक्षक विष्णुपाल सिंह यादव ने बताया, "नए भवन का पूरी तरह कायाकल्प किया गया है. अब अधिक सेवा काउंटर होने से उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उनका काम पहले से कहीं तेजी से होगा. शिवपुरी मॉडल की तर्ज पर देश के कई अन्य शहरों में भी ऐसे ही हाईटेक पोस्ट ऑफिस तैयार किए जाएंगे."

POST OFFICE TOKEN SYSTEM
लाइन नहीं टोकन से काम होगा आसान (ETV Bharat)

अब लाइन नहीं, टोकन से होगा काम

शिवपुरी में तैयार इस हाईटेक पोस्ट ऑफिस में उपभोक्ताओं को काउंटर पर खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी. पोस्ट ऑफिस में एंट्री करते ही एक टोकन मिलेगा, जिसके बाद वे आधुनिक सुविधाओं से लैस वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे. जैसे ही टोकन नंबर आएगा, एलईडी स्क्रीन पर उसका डिस्प्ले होगा और संबंधित काउंटर पर उस उपभोक्ता को सेवा मिल जाएगी.

SHIVPURI POST OFFICE INAUGURATION
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)

उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाई गईं सुविधाएं

डाक सेवाओं के विस्तार के साथ अब अलग-अलग चेंबर और सेवा काउंटर बनाए गए हैं. पहले जहां 6 काउंटर थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 12 की गई है. इनमें 3 काउंटर आईपीपीबी, 4 बचत बैंक, 2 एमपीएस, 1 आधार सेवा और 2 हेल्प डेस्क के लिए निर्धारित किए गए हैं. इससे उपभोक्ताओं का समय बचेगा और सेवाएं पहले से अधिक तेज होंगी.

SHIVPURI POST OFFICE
शिवपुरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट ऑफिस तैयार (ETV Bharat)

उद्घाटन अवसर पर पहुंचे उपभोक्ता दिलीप धाकड़ ने कहा, "पहले की अपेक्षा डाकघर काफी आधुनिक हो गया है. सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है, काउंटर बढ़े हैं और टोकन सिस्टम से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी." उपभोक्ता आलम सिंह ने कहा, "पहले सीमित काउंटर होने से लंबा इंतजार करना पड़ता था, अब आधुनिक सुविधाएं, एलईडी डिस्प्ले और अधिक काउंटर से काम जल्दी होगा."

काउंटर वॉल पर तात्या टोपे से नरवर किले तक की तस्वीर

इस प्रधान डाकघर का सौंदर्यीकरण भी विशेष रूप से किया गया है. 12 काउंटरों के पीछे बनी आकर्षक वॉल पर अमर शहीद तात्या टोपे का जीवन परिचय, उन पर जारी 50 रुपये का डाक टिकट, छत्रियां, नरवर किला और सुरवाया गढ़ी जैसी शिवपुरी की ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहरों को स्थान देकर सुसज्जित किया गया है.

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काउंटर वॉल पर तात्या टोपे से नरवर किले तक की तस्वीर (ETV Bharat)

7वें डाक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत

संचार मंत्रालय की आधुनिकीकरण सूची में शिवपुरी को शामिल किया गया है. 30 लाख रुपये के बजट से प्रधान डाकघर का पूरा रंग-रूप बदला गया है. इसके साथ ही शिवपुरी में देश के 7वें डाक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत भी हो चुकी है, जिससे डाक सेवाओं के साथ रोजगार और संसाधनों को भी बढ़ावा मिलेगा.

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