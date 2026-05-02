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शिवपुरी में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, पेड़ों के गिरने से नीचे दबे वाहन, तेज रफ्तार हवा से फैली आग

तूफान के बाद बारिश भी शुरू हो गई. बारिश के कारण लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया. गनीमत रही कि इस आंधी-तूफान और बारिश में अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि लगभग 50 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं, 3 दर्जन से ज्यादा बड़े-बड़े पेड़ जमीन पर गिरकर धराशाई हो गए.

शिवपुरी: मौसम ने शिवपुरी में शनिवार को दोपहर अचानक करवट ली और तेज हवाओं ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाओं ने आधे घंटे तक शहर के कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई. इस दौरान सड़कों के किनारे कॉलोनी में खड़े बड़े-बड़े पेड़ धराशायी हो गए. वहीं, उनकी चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बिजली के खंभे, हाई मास्ट लाइट के खंबे सब कुछ गिरकर तबाह हो गए हैं.

100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा चली तेज हवाएं (ETV Bharat)

पेड़ों की चपेट में आए वाहन (ETV Bharat)

हाई मास्ट लाइट का पोल भी गिरा

शादी समारोह के सीजन के चलते आंधी तूफान से टेंट वालों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है. उनकी मैरिज गार्डन में की गई व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई. कई मैरिज गार्डन वालों के टेंट के सामान हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए, तो कहीं सड़कों पर गुलाटी खाते नजर आए. इसके साथ ही कोलारस थाना क्षेत्र से गुजरे एनएस-46 स्थित पूरणखेड़ी टोल प्लाजा के पास हाईवे किनारे लगे हाई मास्ट लाइट का पोल तेज हवाओं के कारण अचानक टूटकर होटल पर गिर गया. वहीं, शहर के कई इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं.

पेड़ों के नीचे दबे वाहन (ETV Bharat)

तूफान और हवा से फैली आग

नरवर तहसील के अंतर्गत आने वाले इमलिया ओर सिमरिया गांव में तूफान और हवा से आग फैलने की खबर सामने आई है, जहां आग ने कई घरों को भी अपनी चपेट में लिया है. प्रशासन की टीम ने मौके पर 4 दमकल गाड़ियों के साथ पानी के टैंकरों की व्यवस्था की है, ताकि आग पर काबू किया जा सके. लेकिन आग इतनी भयंकर है कि आसानी से काबू में नहीं आ रही है. प्रशासनिक लोगों के साथ दमकल विभाग की टीमों और स्थानीय ग्रामीण आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं.

तेज हवा से फैली आग (ETV Bharat)

इधर सड़कों पर गिरे पेड़ों की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, जिसे दुरुस्त किए जाने के लिए प्रशासनिक विभाग और अन्य राहत बचाव टीम मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाएं ठीक कर रही है.