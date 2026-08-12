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100 फीट की ऊंचाई से छलका पवा झरना, गुना में बारिश ने स्कूल में लगवाए ताले

मध्य प्रदेश में बारिश का कहर, शिवपुरी के पवा वाटरफॉल में आया सैलाब, देखते ही बन रहा नजारा, वहीं गुना में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, किसानों की फसलें खराब.

SHIVPURI PAWA WATERFALL FLOODED
100 फीट की ऊंचाई से छलका पवा झरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 8:27 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
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​शिवपुरी: देर आए पर दुरुस्त आए, ये कहावत मध्य प्रदेश के मानसून पर सटीक बैठती नजर आ रही है. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे एमपी में अब जाकर मानसून एक्टिव हुआ है. जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. कई जिलों में नदी-तालाब और नाले ऊफान पर हैं. वहीं शिवपुरी के फेमस पवा वाटरफॉल में तेज सैलाब देखने मिला. पवा वाटरफॉल का नजारा देखते ही बन रहा है. वहीं गुना में बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

बारिश से लबालब हुआ वाटरफॉल

शिवपुरी के कोलारस और पोहरी तहसील के मध्य स्थित फेमस 'पवा वाटरफॉल' में इस मानसून सीजन में पहली बार पानी का तेज सैलाब देखने को मिला है. मंगलवार शाम को शिवपुरी तहसील क्षेत्र के चार प्रमुख गांवों बेधारी, सालौदा, ख्यावदा और तिमानी में अचानक दो घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई. जिसके बाद झरने में तेजी से पानी आ गया. जिससे करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना अपने पूरे वेग के साथ बह निकला.

शिवपुरी में बारिश ने दिखाया विहंगम दृश्य (ETV Bharat)

शिवपुरी में करीब चार दिनों से हो रही लगातर बारिश हो रही है. जलभराव का सारा पानी तेज गति से पवा झरने की ओर बहा. जिससे यह सूखा पड़ा पवा वाटरफॉल अचानक सैलाब में बदल गया. स्थानीय निवासियों और सैलानियों को जैसे ही पवा झरने के चालू होने की खबर मिली, बड़ी संख्या में लोग इस विहंगम दृश्य का आनंद लेने पहुंच गए.

GUNA SCHOOLS CLOSED DUE TO RAIN
जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की छुट्टी घोषित की (ETV Bharat)

​शिवपुरी तहसील के गांवों की बारिश पर निर्भर है झरना

भौगोलिक रूप से पवा वाटरफॉल भले ही कोलारस और पोहरी तहसील की सीमा पर स्थित हो और जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका मुख्य जलस्रोत शिवपुरी तहसील के पश्चिमी क्षेत्र के गांवों में होने वाली बारिश पर ही निर्भर करता है. जब इन ऊपरी ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश होती है, तभी यह 100 फीट ऊंचा वाटरफॉल जीवित हो उठता है.

GUNA FARMERS CORN CROPS DESTROYED
बारिश से किसानों की फसल खराब (ETV Bharat)

गुना में बारिश के चलते स्कूल बंद, फसल बर्बाद

वहीं गुना में 2 घंटे हुई बारिश से जन जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. भारी बारिश के चलते जिला शिक्षा अधिकारी को बच्चों की स्कूल की छुट्टियां घोषित करनी पड़ी. पहली बारिश में गुनिया नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया. पिछले साल 2025 में भारी बारिश से यहां बाढ़ के हालात बन गए थे. वहीं बमोरी क्षेत्र के कई किसानों के मक्का के खेत में पानी भर गया है, जिससे फसल बर्बाद हो गई है. जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा. जिला शिक्षा अधिकारी ने भारी बारिश को देखते हुए नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूल का की छुट्टी घोषित कर दी है.

Last Updated : August 12, 2026 at 8:33 PM IST

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