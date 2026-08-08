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शिवपुरी में बारिश से आई बाढ़, घरों में घुसा पानी, कुदवाया नदी खतरे के निशान के पार, SDRF तैनात

कुदवाया नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार ​प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में देर रात अचानक शुरू हुई झमाझम बारिश तड़के तक जारी रही. इसके चलते गुरु कुदवाया नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया. नदी के आसपास बने निचले इलाकों और कई ग्रामीण मकानों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया. अचानक पानी भरने से सो रहे लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला और घरेलू सामान व अनाज पानी में डूब गया. ग्रामीणों को रात के अंधेरे में ही अपने परिवारों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी.

​शिवपुरी: पिछोर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुरुकुदवाया और आसपास के इलाकों में देर रात हुई. मूसलाधार बारिश ने अचानक आफत खड़ा कर दी है. गुरुकुदवाया नदी में उफान आने और जलस्तर अचानक बढ़ने से गांव और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. बारिश का पानी इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते स्थानीय शासकीय स्कूल पूरी तरह से पानी से घिर गया और टापू में तब्दील हो गया.

​​जलभराव का सबसे विकराल रूप गांव के शासकीय स्कूल परिसर में देखने को मिला. चारों तरफ से पानी से घिर जाने के कारण स्कूल पूरी तरह से टापू नजर आने लगा. इसके अलावा गांव के मुख्य संपर्क मार्गों पर जलभराव होने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. स्थानीय निवासियों को पीने के पानी, भोजन और सुरक्षित आवाजाही के लिए बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है.

कुदवाया नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार (ETV Bharat)

​प्रशासन अलर्ट मोड पर, SDRF की टीम तैनात

​घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर व प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडीआरएफ (SDRF) और राहत टीमों को तुरंत मौके पर रवाना किया. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में SDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है और अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

​स्थिति नियंत्रण में, लेकिन जलभराव से परेशानी जारी

​प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल नदी के जलस्तर में कुछ कमी आई है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है. किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन गांवों में जमा पानी और कीचड़ की वजह से स्थानीय लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. राहत और बचाव कार्य जारी हैं, वहीं राजस्व विभाग की टीम जलभराव से हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गई है.

इस मामले में शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा का कहना है, "बारिश के मौसम में लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है. जहां-जहां जरूरत है वहां हमारी टीम जमीन स्तर पर तैनात हैं और उन्हें सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल जिले में किसी भी तरह की कोई अनियंत्रित स्थिति नहीं है.''