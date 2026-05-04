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शिवपुरी में आंधी तूफान से दूसरी मौत, दीवार गिरने से मलबे में दबे थे बुजुर्ग, IMD की चेतावनी

बाउंड्री वॉल गिरने से मलबे में दबे 3 लोग, एक की मौत शिवपुरी जिले के लिए आंधी अब जानलेवा साबित हो रही है. आंधी के दौरान पोलो ग्राउंड की बाउंड्री वॉल अचानक गिर गई थी, जिसमें रन्नौद निवासी गिरजेश चंद्र आचार्य, बृजेंद्र उर्फ गोलू सहित तीन लोग मलबे में दबकर घायल हो गए थे. घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. गिरजेश की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया था. जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था. रविवार रात करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शनिवार को आई भयानक आंधी की चपेट में आकर करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए. जिनमें से दो लोगों ने दम तोड़ दिया है. एक ऑटो चालक की मौत इलाज के दौरान हुई है तो वही बाउंड्री वॉल गिरने की घटना में घायल हुए एक बुजुर्ग ने भी इलाज के दौरान ग्वालियर में दम तोड़ दिया. आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि छत पर खड़ी एक युवती जमीन पर जाकर गिरी. वहीं एक महिला भी अपने मकान से गिरकर घायल हो गई. अभी भी तकरीबन एक दर्जन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

आंधी में बहकी कार ने मारी शख्स को टक्कर

इसी आंधी के दौरान नवग्रह मंदिर के पास थीम रोड पर एक अन्य हादसे में पुरानी शिवपुरी निवासी 50 वर्षीय ऑटो चालक रईस खान की भी मौत हो गई. रईस खान शनिवार दोपहर हादसे का शिकार हुए थे. रईस ई-रिक्शा लेकर ग्वालियर बायपास गए थे. गोदाम पर माल भरने के दौरान वह सड़क पर टहलने निकल गए. तभी तेज आंधी चलने लगी. आंधी में बहकी एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर के बाद रईस सड़क किनारे छज्जे के नीचे खड़े हो गए, तभी छज्जा गिर गया. स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया.

फोन कॉल पर सूचना मिलने पर रईस का बेटा और परिजन मौके पर पहुंचे. शनिवार रात 9 बजे इलाज के दौरान रईस की मौत हो गई. रईस को हाल ही में पीएम आवास योजना के तहत राशि मिली थी. वह पाटौर तोड़कर घर बनवा रहे थे. हादसे के बाद मकान का सपना अधूरा रह गया. बता दें कि, इस दौरान आंधी की वजह से जिले भर में बड़े नुकसान की खबरें सामने आई है. जिसमें लोगों और सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है.

शिवपुरी में आंधी ने ली दो लोगों की जान (ETV Bharat)

अलर्ट मोड पर प्रशासन, रेस्क्यू टीम तैयार

शिवपुरी जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया कि, ''आंधी और तूफान की चपेट में आगर कई लोग घायल हुए थे. जिनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है. इस दौरान दो लोगों की मौत की खबर है, दो बेहद दुखद है. आगे मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और रेस्क्यू टीम तैयार है.''

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इस लिस्ट में शिवपुरी का नाम भी शामिल है. मौसम विभाग का कहना है कि ''आज जिले का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ तेज हवाएं एक बार फिर बारिश ला सकती है.'' बताना जरूरी है कि पिछले दिनों भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार इलाके में बारिश और आंधी तूफान दर्ज किया गया था. जिले में आसमान में बादल छाए हुए है तेज हवाएं चल रही हैं.