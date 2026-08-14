शिवपुरी का हातोद गांव, जहां के कण-कण और हर फिजां भी गूंज रही शहीदों की यादें
शिवपुरी के हातोद गांव की हर गली-सड़क से लेकर मोहल्ले और सार्वजनिक स्थान का नामकरण वीर शहीदों के नाम पर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 5:03 PM IST
शिवपुरी : वीर शहीदों को याद करने के लिए लोग स्मारक बनाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं और राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. लेकिन शिवपुरी का हातोद इससे कुछ अलग है. यहां आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले वीरों की याद गांव के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी है. गांव की सड़क हो, कॉलोनी हो या खेल का मैदान या फिर सार्वजनिक स्थान, हर जगह की पहचान शहीदों और देशभक्तों के नाम से होती है. इसी वजह से हातोद को ‘शहीदों का गांव’ कहा जाता है.
कर्नल ढिल्लों की समाधि से जुड़ी है हातोद की पहचान
हातोद निवासी मनीष मल्होत्रा बताते हैं "गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों की समाधि मौजूद है. कर्नल ढिल्लों का नाम 1945 में दिल्ली के लाल किले में हुए चर्चित मुकदमे से भी जुड़ा रहा है. आजादी के बाद वर्ष 1952 में कर्नल ढिल्लों हातोद के जंगल क्षेत्र में आकर रहने लगे थे. ग्रामीणों के अनुसार, उनके विचारों और देश के प्रति समर्पण से गांव के लोगों को प्रेरणा मिली. धीरे-धीरे यही भावना गांव की पहचान का हिस्सा बन गई.
नामकरण में देशभक्तों को प्राथमिकता
मनीष मल्होत्रा के मुताबिक "हातोद में अलग-अलग समुदायों और वर्गों से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीरों को सम्मान देने की कोशिश की गई है. इसी सोच के तहत गांव में सार्वजनिक स्थानों के नाम भी देश के वीरों की स्मृति से जोड़े गए हैं. सड़क का नाम भी वीरों की याद दिलाता है. हातोद की खासियत सिर्फ यह नहीं है कि यहां शहीदों के नाम पर सड़कें हैं. गांव में नई कॉलोनी, भवन, खेल मैदान या अन्य सार्वजनिक सुविधा तैयार होने पर उनके नामकरण में भी देशभक्तों को प्राथमिकता दी जाती है."
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हातोद पंचायत में 4 गांव शामिल
ग्रामीणों का मानना है कि इससे नई पीढ़ी को उन लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया था. यानी इतिहास यहां किसी किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव की गलियों के नाम में भी दिखाई देता है. ग्राम पंचायत हातोद में हातोद के अलावा अर्जुनगवां खुर्द, हरनगर और लखनगवां शामिल हैं. पंचायत की कुल आबादी करीब 2,500 है. यहां आदिवासी, सिख, गुर्जर और अन्य समाज के लोग रहते हैं.
गांव के विकास कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी है. आवास से लेकर सड़क, स्वच्छता और दूसरी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े काम पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से किए जा रहे हैं.