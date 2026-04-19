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शिवपुरी में मिर्ची की खेती से किसान हो रहे मालामाल, कम जमीन में हो रही लाखों की कमाई

शिवपुरी में किसानों ने धान और गेहूं की खेती छोड़ अपनाई उन्नत खेती, हरी मिर्च और टमाटर की खेती से बदली क्षेत्र की तस्वीर.

SHIVPURI GREEN CHILLI CULTIVATION
शिवपुरी में मिर्ची की खेती से किसान हो रहे मालामाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
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शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का महेशपुर गांव आसपास के इलाके में मिर्ची वाले गांव के नाम से जाना जाता है. इस गांव की पहचान कभी लाल मिर्च से हुआ करती थी, लेकिन अब हरी मिर्च को लेकर भी सुर्खियों में है. जहां किसान न केवल इस फसल से मालामाल हो रहे हैं, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर मिर्च उत्पादन करके एक मिसाल कायम की है और खेती को लाभ का धंधा बना दिया है.

मिर्च से बदल रही किसानों की तकदीर और क्षेत्र की तस्वीर

महेशपुर गांव के आसपास लगे जंगलों की वजह से खेती का रकबा कम है. जिसके चलते इलाके में रहने वाले किसानों ने मिर्च उत्पादन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया है. आज यहां पैदा होने वाली मिर्च इन किसानों की तकदीर और क्षेत्र की तस्वीर दोनों बदल रही है. यहां सरकार द्वारा सिंचाई के बेहतर इंतजाम, स्ट्रीट लाइट और गांव से बाजार तक बेहतक सड़क निर्माण कराया गया है. जिससे किसानों को फसल लेकर बाजारों तक पहुंचने में आसानी होती है.

GREEN CHILLI FARMING
शिवपुरी में किसान धान और गेहूं की खेती छोड़ अपनाई उन्नत खेती (ETV Bharat)

30% जमीन में मिर्ची का उत्पादन

शिवपुरी के हर गांव की अपने आप में अलग पहचान है, लेकिन शिवपुरी जिला मुख्यालय से करीब 50 किमी दूर महेशपुर गांव की पहचान मिर्ची की पैदावार से है. पहले महेशपुर गांव लाल मिर्च उत्पादन के लिए क्षेत्र के कई जिलों में प्रसिद्ध था. हालांकि समय के साथ लाल मिर्च की मांग घटती गई. जिसके बाद किसान हरी मिर्च की खेती करने लगे. खरीफ सीजन में किसान गांव के कुल रकबे की 30% जमीन में मिर्ची का उत्पादन करते हैं.

उन्नत तकनीक से मालामाल हो रहे किसान

स्थानीय सरपंच रामप्रकाश धाकड़ ने बताया, "जंगल के कारण महेशपुर में खेती का रकबा करीब 1 हजार बीघा है. कम रकबे के कारण लगभग गांव का प्रत्येक किसान उन्नत खेती पर ध्यान देता है. लाल मिर्च की मांग पहले अशोकनगर, मुरैना सहित आसपास के जिलों में खूब थी, लेकिन मौजूदा दौर में हरी मिर्च की मांग के चलते किसान खरीफ में 300 बीघा में हरी मिर्च की खेती करते हैं. इसके अलावा 300 बीघा में उन्नत तकनीक से टमाटर की भी पैदावार होती हैं."

किसानों ने आसपास के जंगल को भी रोजगार का साधन बनाया है. किसान जंगल से कई जड़ी बूटी जमा करते हैं, इसके अलावा पशुपालन भी करते हैं.

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