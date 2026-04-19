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शिवपुरी में मिर्ची की खेती से किसान हो रहे मालामाल, कम जमीन में हो रही लाखों की कमाई

शिवपुरी में मिर्ची की खेती से किसान हो रहे मालामाल ( ETV Bharat )