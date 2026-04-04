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शिवपुरी में अंगूर की मची लूट, ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारने के बाद पलटा लोडिंग वाहन, ड्राइवर फरार

अंगूर से भरे इस लोडिंग वाहन ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारी थी और इसके बाद भागने की कोशिश की इसी दौरान यह लोडिंग वाहन डिवाइडर से जाकर टकराया और फिर पलट गया.

शिवपुरी: कोलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-46 स्थित ग्राम पडोरा के पास एक लोडिंग वाहन पलट गया. इस लोडिंग वाहन में अंगूर लदे हुए थे. यह अंगूर उत्तरप्रदेश के झांसी जा रहे थे. जैसे ही लोगों को नेशनल हाईवे पर अंगूर के वाहन के पलटने की जानकारी मिली वैसे ही वहां अंगूरों को लूटने की होड़ मच गई. सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची जैसे तैसे लोगों को अंगूर लूटने से बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक भीड़ काफी मात्रा में अंगूर लूटकर अपने घर ले जा चुकी थी.

एनएच-46 पर पडोरा गांव के नजदीक अंगूर से भरा एक लोडिंग वाहन पलट गया. वाहन के पलटते ही अंगूर चारों तरफ बिखर गए. अंगूर सड़क पर फैलने की जानकारी जैसे ही गांव के लोगों को लगी तो वहां लूट मच गई. इसके अलावा हाईवे से गुजर रहे लोगों ने भी अपनी-अपनी गाड़ियों से उतरकर अंगूर लूट कर ले जाने मे भी कोई कसर नहीं छोड़ी. जिसके हाथ जितने अंगूर लगे, सब लूट कर ले गए.

ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारने के बाद पलटा लोडिंग वाहन (ETV Bharat)

डर के मारे फरार हो गया लोडिंग वाहन का ड्राइवर

अंगूर से भरे इस वाहन के पलटते ही ड्राइवर डर के मारे वाहन छोड़कर फरार हो गया. इस लोडिंग वाहन ने पहले ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से ठोकर मारी थी. इसके बाद तेज गति से वाहन समेत भागने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान वाहन डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गया और ड्राइवर घबराकर मौके से भाग खड़ा हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस ने अंगूर लूटने वालों को हटाया और अब लोडिंग वाहन के ड्राइवर की तलाश कर रही है.

कोलारस थाना प्रभारी गब्बर सिंह ने बताया कि "नेशनल हाईवे 46 पर लोडिंग वाहन पलट गया था. इसने पहले ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मारी थी. इसका ड्राइवर फरार है उसकी तलाश कर रहे हैं. अंगूर सड़क पर बिखर गए थे, जिन्हें कुछ स्थानीय और हाईवे से गुजरने वाले लोगों ने लूटने की कोशिश की. मौके पर जाकर स्थिति को कंट्रोल किया गया."