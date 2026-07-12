शिवपुरी में स्कूल की छत भरभरा कर गिरी, छुट्टी होने से टला बड़ा हादसा
शिवपुरी के प्राथमिक विद्यालय बादलहार में स्कूल के अतिरिक्त कक्ष की छत गिरी, भवन जर्जर होने की सूचना अधिकारों को दी जा चुकी थी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 7:52 PM IST
शिवपुरी: शिवपुरी के कोलारस अनुभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक विद्यालय बादलहार में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां स्कूल की छुट्टी होने के ठीक बाद, शाम करीब 4:30 बजे विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष और बरामदे की छत भरभरा कर गिर गई. चूंकि उस समय सभी बच्चे घर जा चुके थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई.
शिवपुरी में 8 दिन में दूसरा हादसा
बता दें कि कोलारस अनुभाग में बीते आठ दिनों के भीतर स्कूल भवन गिरने की यह दूसरी घटना है. इससे पूर्व, 3 जुलाई को बदरवास जनपद शिक्षा केंद्र के चक मोहम्मदपुर स्कूल की छत भी स्कूल समय के दौरान दोपहर 2:20 बजे गिर गई थी. उस समय भी बच्चे दूसरे भवन में बैठे होने के कारण सुरक्षित बच गए थे.
स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल धाकड़ का कहना है कि यह विद्यालय वर्ष 1997 में खुला था और इस अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 2010 में हुआ था. भवन के पिलर चारों तरफ से टूट चुके थे और बरामदा पूरी तरह क्षतिग्रस्त था. इसकी लिखित सूचना 4-5 महीने पहले ही सीएसी धर्मेन्द्र जैन और वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई थी. सुरक्षा के तौर पर जर्जर हिस्से के पास तार फेंसिंग भी कराई गई थी."
शिवपुरी में अब भी 313 स्कूल भवन जर्जर
आधिकारिक सर्वे के अनुसार, शिवपुरी जिले में कुल 409 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में पाए गए थे. इनमें से केवल 96 स्कूलों की ही मरम्मत हो सकी है, जबकि 313 जर्जर भवनों में आज भी बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द इन भवनों को ठीक कराने की मांग की है.
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जर्जर स्कूल भवनों को लेकर क्या कहते हैं नियम:
- सुरक्षा ऑडिट: हर साल बारिश से पहले सभी स्कूल भवनों का तकनीकी निरीक्षण कर जर्जर भवनों को खाली कराना अनिवार्य है.
- धारा 133: असुरक्षित सार्वजनिक भवनों में कक्षाएं लगाना आपराधिक लापरवाही के दायरे में आता है.
- RTE एक्ट (धारा 19): शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित भवन होना अनिवार्य है.
- ध्वस्तीकरण: जर्जर घोषित होने के बाद भवन पर 'प्रवेश वर्जित' का बोर्ड लगाकर 15 दिनों के भीतर उसे ढहाने की प्रक्रिया शुरू करनी होती है.