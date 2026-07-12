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शिवपुरी में स्कूल की छत भरभरा कर गिरी, छुट्टी होने से टला बड़ा हादसा

​शिवपुरी: शिवपुरी के कोलारस अनुभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक विद्यालय बादलहार में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां स्कूल की छुट्टी होने के ठीक बाद, शाम करीब 4:30 बजे विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष और बरामदे की छत भरभरा कर गिर गई. चूंकि उस समय सभी बच्चे घर जा चुके थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई.

शिवपुरी में 8 दिन में दूसरा हादसा

​बता दें कि कोलारस अनुभाग में बीते आठ दिनों के भीतर स्कूल भवन गिरने की यह दूसरी घटना है. इससे पूर्व, 3 जुलाई को बदरवास जनपद शिक्षा केंद्र के चक मोहम्मदपुर स्कूल की छत भी स्कूल समय के दौरान दोपहर 2:20 बजे गिर गई थी. उस समय भी बच्चे दूसरे भवन में बैठे होने के कारण सुरक्षित बच गए थे.

​स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल धाकड़ का कहना है कि यह विद्यालय वर्ष 1997 में खुला था और इस अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 2010 में हुआ था. भवन के पिलर चारों तरफ से टूट चुके थे और बरामदा पूरी तरह क्षतिग्रस्त था. इसकी लिखित सूचना 4-5 महीने पहले ही सीएसी धर्मेन्द्र जैन और वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई थी. सुरक्षा के तौर पर जर्जर हिस्से के पास तार फेंसिंग भी कराई गई थी."