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शिवपुरी में टीचर की बोतल से छात्र को पानी पीना पड़ा महंगा, मारपीट के साथ जातिगत अपमान का आरोप

शिवपुरी में शासकीय प्राथमिक स्कूल में छात्र ने टीचर पर लगाया मारपीट का आरोप. शिक्षक की पानी की बोतल से पानी पीने पर मिली सजा.

SHIVPURI CHILD ASSAULTED CASE
शिक्षक की पानी की बोतल से पानी पीने पर छात्र के साथ मारपीट का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
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शिवपुरी: कोलारस तहसील क्षेत्र में उकावल गांव के शासकीय स्कूल के एक छात्र और परिजन ने टीचर पर मारपीट का आरोप लगाया है. बच्चे की बस इतनी सी गलती थी कि उसे प्यास लगी थी और उसने प्यास लगने पर टीचर की बोतल से पानी पी लिया था. पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है.

टीचर की बोतल से पानी पीने पर मारपीट का आरोप

कोलारस तहसील स्थित ग्राम उकावल के एक शासकीय प्राथमिक स्कूल में 8 साल के मासूम छात्र को शिक्षक की पानी की बोतल से पानी पीना भारी पड़ गया. प्यास बुझाने की इतनी सी गलती पर शिक्षक पर छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है साथ ही उसने जातिसूचक शब्द कहकर मानसिक रूप से अपमानित करने का भी आरोप लगाया है.

पीड़ित छात्र ने लगाया मारपीट और जातिगत अपमान का आरोप

शासकीय प्राथमिक स्कूल मे पीड़ित छात्र चौथी कक्षा का छात्र है. उसका आरोप है कि घटना के दिन क्लास में पढ़ाई के दौरान उसे तेज प्यास लगी थी. उसके बाद शिक्षक लोकेश शर्मा की टेबल पर रखी पानी की बोतल से पानी पी लिया. ​आरोप है कि शिक्षक की बोतल से पानी पीते ही लोकेश शर्मा आपा खो बैठे और उन्होंने बच्चे को जातिसूचक गालियां देते हुए कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बोतल से पानी पीने की. इसके बाद उन्होंने डंडे से मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दी. घटना के वक्त कक्षा में मौजूद अन्य छात्र डर के मारे सहम गए.

परिजन बच्चे को लेकर पहुंचे थाने

​घटना के बाद रोता हुआ छात्र अपने घर पहुंचा और परिजन को पूरी बात बताई. मासूम की पीठ पर चोट के निशान देखकर परिजन का गुस्सा फूट पड़ा. पीड़ित छात्र के पिता तुरंत कोलारस थाना क्षेत्र की लुकवासा चौकी पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और समाज में आक्रोश व्याप्त है. ग्रामीणों ने शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के साथ-साथ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की मांग की है.

'शिक्षक के खिलाफ दर्ज कर जांच जारी'

कोलारस थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी ने बताया, ​"मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शिक्षक लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. ​भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 296(ए) धारा 115(2) ​अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(व्हीए) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. सहपाठियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं."

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