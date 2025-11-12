ETV Bharat / state

'मास्टर साहब ने हमारी किताब बेच खाई', शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे बच्चों का आरोप

शिवपुरी में सरकारी स्कूल टीचर पर बच्चों की किताबें बेचने का आरोप, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे बच्चों ने जिला शिक्षा अधिकारी से की शिकायत.

SHIVPURI TEACHER BOOKS SOLD SCRAP
मास्टर साहब हमारी किताब बेच खाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 2:44 PM IST

शिवपुरी: पिछोर तहसील के शासकीय प्राथमिक विद्यालय बनियापुर से कथित घोटाले का गजब मामला सामने आया है. शिक्षक किशनलाल शिवहरे पर आरोप लगा है कि उन्होंने स्कूल में बच्चों को बांटने के लिए आई किताबों को कबाड़ में बेच दिया है. बच्चों का कहना है कि "उन्हें स्कूल से 1 या 2 विषय की किताबें ही मिली हैं, अन्य विषयों की किताबों को कबाड़ में बेच दिया गया है. मंगलवार को बनियापुर स्कूल के बच्चों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर जिले से संबंधित अधिकारी से शिकायत की है. वहीं, प्रशासन ने कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना का कथित वीडियो आया सामने

इस घटना का कथित एक वीडियो सामने आया है, जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्कूल परिसर से किताबों को एक लोडिंग वाहन में भरा जा रहा है. इन किताबों को तोलकर एक कबाड़ी को बेचा गया. यह वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं.

शिवपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर बच्चों ने टीचर पर लगाया आरोप (ETV Bharat)

मोबाइल चलाते रहते हैं मास्टर साहब

स्कूली बच्चों का कहना है कि "मास्टर साहब स्कूल में आते हैं और दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं. एक भी क्लास में पढ़ाते नहीं हैं. वहीं इस मामले में शिक्षक किशनलाल शिवहरे ने कहा कि "उन्होंने यह पुरानी किताबें व अन्य कबाड़ा एसएमसी की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर बेची हैं. रही बात बच्चों को किताबें देने की, तो बच्चों की किताबें स्कूल में रखी हुई हैं. वह स्कूल आकर अपनी किताबें ले जाएं."

बिना सूचना के कबाड़ में बेची किताबें

शिक्षक के अनुसार उन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं. एसएमसी अध्यक्ष रूपसिंह लोधी ने कहा, "शिक्षक ने एक दिन मुझे यह कहा था कि यहां से इन पुरानी किताबों व अन्य कबाड़ को हटवा देंगे. इसे लेकर कोई बैठक नहीं हुई है. उन्होंने मुझसे बस एक कागज पर साइन करवा लिए. इसके बाद किताबें बेचने के बाद मुझे बताया कि सारी किताबें 480 रुपए की बिकी हैं. किताबें व अन्य कबाड़ा बेचते समय मुझे कोई सूचना नहीं दी गई थी."

