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उफनती सिंध नदी पार करना रोजमर्रा की जिंदगी, पुलिया की मांग करते पीढ़ियां गुजरी

शिवपुरी के गोरा के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर मैन रोड पहुंचते हैं. तेज बारिश में भी सिंध नदी पार करना मजबूरी.

Shivpuri Gora villagers struggle
उफनती सिंध नदी को पार करना रोजमर्रा की जिंदगी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
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​शिवपुरी/उमरिया : कोलारस क्षेत्र के गोरा गांव के लोगों के लिए बारिश का मौसम बड़ी मुसीबत लेकर आता है. उफनती सिंध नदी के बीच कमर तक भरे पानी में एक-दूसरे का हाथ थामे नदी पार करना ग्रामीणों की नियत बन गई है. गोद में मासूम बच्चे, बुजुर्गों को सहारा देते हाथ और तेज बहाव के बीच कदम-कदम पर मंडराता खतरा अब आम बात हो गई है.

बारिश में गांव टापू में तब्दील

ग्रामीण राकेश केवट ने बताया "​सिंध नदी में पानी का स्तर बढ़ते ही गोरा गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो जाता है. गांव का शहर से संपर्क पूरी तरह कट जाता है. दैनिक जरूरतों, इलाज और शिक्षा के लिए ग्रामीणों के पास जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है." गांव के लोगों का दर्द है कि वे बरसों से विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. अनगिनत ज्ञापन और आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला. एक पुलिया का निर्माण भी शुरू नहीं हो सका.

उफनती नदी पार करना ग्रामीणों की मजबूरी (ETV BHARAT)

​गांव में नाव जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं

किसी के बीमार पड़ने पर मरीज को खाट (चारपाई) पर लिटाकर उफनती नदी के बीच से ले जाना पड़ता है. जरा सी चूक या पैर फिसलने का मतलब सीधे जिंदगी से हाथ धोना है. डर के साए में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है. बाजार से राशन लाने या अन्य जरूरी कामों के लिए भी महिलाओं और बुजुर्गों को जान हथेली पर रखकर पानी में उतरना पड़ता है.

कोलारस एसडीएम शिवदयाल धाकड़ का कहना है "मामला मेरे संज्ञान में आया है. मौके की जांच कराई जाएगी. यदि वहां पुल-पुलिया नहीं है तो ग्रामीणों की सुरक्षित आवाजाही के लिए तात्कालिक व स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी."

एसडीआरअफ ने प्रसूता को नाला पार कराया

उमरिया में उफनाते नाले के बीच एसडीआरएफ के जवानों ने प्रसूता महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. मामला 15 अगस्त की रात का है. उमरिया के वार्ड क्रमांक 13 जमुनिया में रहने वाली महिला को प्रसव पीड़ा हुई. उफनाते नाले के कारण एंबुलेंस को आगे ले जाना नामुमकिन था. ऐसे में एसडीआरएफ टीम को जानकारी मिली तो जवानों ने मोर्चा संभाला और बचाव कार्य करते हुए प्रसूता को उसके घर से सुरक्षित नाला पार कराया.

SDRF woman cross swollen drain
उमरिया में एसडीआरएफ ने प्रूसता को नाला पार कराया (ETV BHARAT)

फिर 108 के माध्यम से जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती कराया. महिला ने बेटी को जन्म दिया. एसडीआरएफ के उपनिरीक्षक राहुल साहू का कहना है "हमारी टीम ने रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. प्रसूता को एंबुलेंस तक पहुंचाया."

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