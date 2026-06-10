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छात्राओं की थाली में कीड़े, आवाज उठाने पर चुप कराया, हॉस्टल की चौकाने वाली तस्वीर

शिवपुरी में हॉस्टल के खाने में मिले कीड़े ( ETV Bharat )