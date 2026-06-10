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छात्राओं की थाली में कीड़े, आवाज उठाने पर चुप कराया, हॉस्टल की चौकाने वाली तस्वीर

शिवपुरी में हॉस्टल के खाने में मिले कीड़े, जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची छात्राएं, हॉस्टल वार्डन को हटाने की मांग की.

SHIVPURI Hostel Girls Protest
शिवपुरी में हॉस्टल के खाने में मिले कीड़े (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 8:53 AM IST

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शिवपुरी: जिला मुख्यालय पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक सरकारी कन्या छात्रावास की दर्जनों छात्राएं अपनी बदहाल स्थिति और खराब भोजन की शिकायत लेकर सीधे जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गईं. जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को एक लिखित आवेदन सौंपकर हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला और अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं.

​खाने में मिले कीड़े और इल्लियां
कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि, उन्हें हॉस्टल में जो खाना दिया जा रहा है वह बेहद अमानवीय और दूषित है. छात्राओं का कहना है कि उन्हें परोसे जाने वाले भोजन (दाल, चावल और सब्जी) में अक्सर कीड़े, इल्लियां और कंकड़ निकलते हैं. कई बार शिकायत करने के बावजूद हॉस्टल वार्डन और रसोइए की तरफ से कोई सुधार नहीं किया गया. बल्कि आवाज उठाने पर उन्हें चुप करा दिया जाता है.

insects found Hostel food MP
सब्जी में मरा हुआ कीड़ा मिला (ETV Bharat)

50 छात्राओं पर केवल एक बाथरूम
इस दूषित भोजन के कारण कई छात्राओं की तबीयत भी खराब हो चुकी है. छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि हॉस्टल में 50 छात्राओं के लिए केवल एक ही बाथरूम है, वह भी बहुत गंदा रहता है. जनसुनवाई में दिए गए आवेदन में छात्राओं ने मांग की है कि हॉस्टल के भोजन की गुणवत्ता में तत्काल सुधार किया जाए और मीनू के अनुसार साफ-साफ खाना दिया जाए.

SHIVPURI Girls complain collectors
कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची छात्राएं (ETV Bharat)

​वार्डन और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग
छात्राओं ने लापरवाही बरतने वाले हॉस्टल वार्डन और जिम्मेदार स्टाफ को तुरंत हटाए जाने की मांग की है. ​छात्राओं के इस कदम के बाद अब जिले के अन्य सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और क्या ठोस कार्रवाई करता है.

इस मामले में शिवपुरी डिप्टी कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने स्वीकार करते हुए कहा कि छात्राओं की शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वाले तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''

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