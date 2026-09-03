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अब ड्यूटी के वक्त बच्चों की चिंता खत्म, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस झूला घर स्टार्ट

शिवपुरी: पुलिस की नौकरी में ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं होता है. कभी दिन, कभी रात और कभी अचानक ड्यूटी लग जाती है. ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन महिला पुलिसकर्मियों को होती है जिनके छोटे बच्चे हैं. इसी जरूरत को देखते हुए शिवपुरी पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम में मध्य प्रदेश का पहला आधुनिक झूला घर शुरू किया है. जहां महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चों को छोड़कर जाती हैं.

इस झूला घर का शुभारंभ बीते 30 अगस्त को पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने किया है. यहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे सुरक्षित रहेंगे. उनके लिए पढ़ाई, खेल-कूद, कविताएं, खिलौने और आराम की पूरी व्यवस्था की गई है. झूला घर की प्रभारी रूशी शेखावत ने बताया कि बच्चों की देखभाल पुलिस विभाग का स्टाफ करेगा. जितने बच्चे होंगे, उसी हिसाब से स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा.

बच्चों को परिवार जैसा माहौल (ETV Bharat)

पहले समझ नहीं आता था बच्चों को कहां छोड़ें

पुलिस झूला घर में पदस्थ महिला पुलिसकर्मियों का मुख्य उद्देश्य एक्टिविटी को एक्टिव करके रखना है. इस दौरान बच्चों को गेम्स खिलाए जाते हैं. कविताएं सिखाते हैं और अलग-अलग एक्टिविटी कराते हैं. कोशिश रहती है कि बच्चे खुश रहें और उनकी मां बिना चिंता के ड्यूटी कर सके. देहात थाना में पदस्थ अंजली पाठक ने बताया, "मेरे दो बच्चे हैं. पहले ड्यूटी के समय बच्चों को छोड़ने की सबसे बड़ी दिक्कत होती थी. समझ नहीं आता था कि बच्चों को किसके पास रखकर ड्यूटी पर जाऊं. लेकिन पुलिस झूला घर बनने से काफी आसानी हो गई. हम लोग बेफिकर होकर नौकरी करते हैं."

अब ड्यूटी के वक्त बच्चों की चिंता खत्म (ETV Bharat)

महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि पहले बच्चों को साथ लेकर ड्यूटी जाना पड़ता था. लेकिन अब मैं बच्चों को यहां सुरक्षित छोड़कर आराम से अपनी ड्यूटी कर सकती हूं. यह सुविधा हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है. झूला घर में बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, महिला स्टाफ, पालने, खिलौने और पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध है. यह पहल महिला पुलिसकर्मियों के लिए राहत के साथ-साथ पूरे प्रदेश के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है.