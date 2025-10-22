ETV Bharat / state

1 टोकन के देने होंगे 200 रुपए, शिवपुरी में खाद की कालाबाजारी का VIDEO

शिवपुरी में यूरिया के 4 कट्टे का टोकन बेचते हुए युवक का वीडियो आया सामने, एसडीएम ने कही कार्रवाई करने की बात.

SHIVPURI FERTILIZER BLACK MARKETING
200 रुपए में खाद का पर्ची बेचता दिखा युवक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी: किसान खाद के लिए परेशान हैं, जिसका फायदा ब्लैक मार्केट में खाद बेचने वाले उठा रहे हैं. खाद की कालाबाजारी के बाद अब खाद के टोकन की ब्लैक मार्केटिंग का मामला सामने आया है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जो 20 अक्टूबर के बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो कोलारस मंडी का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक किसानों को खाद का टोकन ब्लैक में बेचते हुए नजर आ रहा है.

200 रुपए में टोकन की कालाबाजारी

इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में मंडी के पास एक युवक किसानों को खाद का टोकन ब्लैक में बेचते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में दिख रहा युवक 4 कट्टे यूरिया खाद के टोकन को 200 रुपए में किसानों के बीच बेचता हुआ दिखाई दे रहा है. किसान ने उसे 100 रुपए प्रति टोकन के हिसाब से 4 टोकन देने की अनुरोध की. जिस पर युवक कहते नजर आ रहा है कि जब टोकन होता है तो तत्काल वह किसानों को बेच देता है. इस समय उसके पास केवल 1 ही टोकन है और इसके 200 रुपए देने होंगे.

शिवपुरी में खाद टोकन की ब्लैक मार्केटिंग (ETV Bharat)

किसानों ने की कार्रवाई की मांग

यह वीडियो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि यह टोकन युवक के पास कैसे पहुंचा और इसमें कौन लोग शामिल हैं. एक ओर किसान खाद नहीं मिलने से परेशान हैं. वहीं, दूसरी ओर खाद और टोकन की खुले में कालाबाजारी की वीडियो से लोग नाराज हैं. फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद किसान इसकी जांच की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही इस ब्लैक मार्केटिंग में शामिल लोगों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी मांग की है.

महिला कर्मचारी पर हो चुका है मामला दर्ज

इससे पूर्व करैरा में खाद की ब्लैक मार्केटिंग में खाद गोदाम की महिला कर्मचारी ही शामिल पाई गई थी. जिस पर कलेक्टर के निर्देश के बाद एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है. अब इस वीडियो के सामने आने के बाद देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है और कौन अधिकारी लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं. इस मामले के जांच के बाद इसका खुलासा हो सकता है.

वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन

कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का कहना है कि "यह मामला मेरे संज्ञान में आया है. इसकी जांच के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिया जाएगा. इसमें अगर कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

FERTILIZER TOKENS BLACK MARKETING
UREA TOKENS BLACK MARKETING
SHIVPURI FERTILIZER SHORTAGE
SHIVPURI FERTILIZER TOKENS
SHIVPURI FERTILIZER BLACK MARKETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्वालियर से शुरू हुई थी सिख दिवाली, गुरु गोबिंद और 52 राजाओं की कैद से आजादी की कहानी

बछड़े को बचाने चरवाहे पर हमला करती है गाय, छिंदवाड़ा में गाय को निमंत्रण देने की अनोखी परंपरा

इंदौर में हिंगोट युद्ध, कलिंगा और तुर्रा टीम ने एक दूसरे पर फेंका बारूद, 36 लोग घायल

इंदौर में सूर्य उपासना के लिए सज धजकर तैयार 150 घाट, नहाय-खाय से होगी छठ की शुरुआत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.