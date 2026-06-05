ETV Bharat / state

घर बैठे दिखेगा खाद और यूरिया का स्टॉक, किसानों के साथ गड़बड़ी करने वालों को होगी जेल

किसान मोबाइल पर उमंग (UMANG) एप के जरिए फर्टिलाइजर का लाइव स्टॉक और सरकारी रेट पता कर सकते हैं. किसान उमंग एप के साथ भारत सरकार के किसान सुविधा (Kisan Suvidha) पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे अपनी नजदीकी उर्वरक दुकान का स्टॉक और कीमतें देख सकते हैं.

शिवपुरी/भोपाल : मॉनसून की शुरुआत के साथ फसलों के लिए उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है. ऐसे में किसान बिना इधर-उधर भटके भी अपने नजदीकी खाद व उर्वरक केंद्र का पता कर सकते हैं. इस आर्टिकल में जानें कि कैसे मोबाइल के जरिए घर बैठे किसान खाद व उर्वरक के स्टॉक की तमाम जानकारी लेकर आसानी से अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं.

खाद, यूरिया की कालाबाजारी व जमाखोरी की करें शिकायत (Etv Bharat)

फर्टिलाइजर, यूरिया के स्टॉक और रेट जानने के लिए ये प्रक्रिया अपनाएं

गूगल प्ले स्टोर से UMANG इंस्टॉल करें. किसान सेक्शन में जाएं और डीबीटी विकल्प चुनें. उर्वरक स्टॉक का चुनाव करें. अब 'फर्टिलाइजर' पर जाएं और 'फर्टिलाइजर स्टॉक' विकल्प चुनें. अपना क्षेत्र, राज्य और जिले का चयन करें. चयन करते ही जिले के सभी डीलरों की सूची खुल जाएगी. किसी भी दुकान पर क्लिक कर खाद, यूरिया, डीएपी (DAP), और एमओपी (MOP) की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

खाद, यूरिया की कालाबाजारी व जमाखोरी की करें शिकायत

अगर मोबाइल एप पर स्टॉक की उपलब्धता के बाद भी डीलर किसान को खाद, यूरिया, डीएपी आदि नहीं देता है तो इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की जा सकती है. किसान उर्वरक आदि की जमाखोरी या गड़बड़ी का पता चलने पर भी शिकायत कर सकते हैं.

शिवपुरी में उर्वरक विक्रेता पर मामला दर्ज (Etv Bharat)

शिवपुरी में उर्वरक विक्रेता पर मामला दर्ज

हाल ही में शिवपुरी के तेंदुआ थानांतर्गत उर्वरक दुकान में गड़बड़ी करने के मामले में विक्रेता पर मामला दर्ज हुआ है. जिला प्रशासन द्वारा उर्वरक दुकान को सील कर दिया गया है. डीलर पर आरोप है कि उसके द्वारा खाद व उर्वरक गोदाम के ताले तोड़कर उर्वरक को खुर्दबुर्द किया गया. साथ ही लायसेंस शर्तों का पालन नहीं करने और किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर उर्वरक विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के गेहूं ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 1.04 करोड़ मीट्रिक टन से भरा देश का अन्न भंडार

निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार प्रतिभा पांडे ने बताया, '' 31 मई को जिन कमरों को सील किया गया था, उन तीनों कमरों व टीनशेड के नीचे रखे पाए गए उर्वरक मूल स्वरूप में नहीं थे. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ताले से छेड़छाड़ कर उसे पुनः लगाया गया है. उर्वरक विक्रेता से जब उर्वरक क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेज जैसे उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति, स्टॉक पंजीयन, पीओएस मशीन व भण्डारित उर्वरक के बिल व्हाउचर मांगे गए तो विक्रेता उसे प्रस्तुत नहीं कर पाए. ऐसे में लायसेंस शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर उर्वरक विक्रेता के खिलाफ आवश्यकत वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्रकरण कायम किया गया है.