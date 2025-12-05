शिवपुरी में खाद वितरण के लिए ई-टोकन, बड़ा सवाल-क्या किसान डिजिटली इतने सक्षम हैं ?
शिवपुरी कलेक्टर ने किसानों को समय पर उचित मात्रा में खाद दिलाने के लिए ई-टोकन सिस्टम लागू किया. पूरा खाद वितरण सिस्टम डिजिटल होगा.
शिवपुरी : मध्य प्रदेश के हर जिले की भांति शिवपुरी जिले में भी खाद संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस संकट का एक कारण खाद की कालाबाजारी भी है. किसान लंबी कतारों में रात-रातभर टोकन के लिए खाद केंद्रों पर डटे रहते हैं. लेकिन खाद नसीब नहीं हो पा रहा है. अब शिवपुरी कलेक्टर ने हर किसान को खाद दिलाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है.
ई-टोकन सिस्टम से किसानों को राहत मिलने का दावा
कलेक्टर ने ई-टोकन सिस्टम की व्यवस्था शुरू करने के बाद दावा किया है "इससे किसानों को राहत मिलेगी. ई-टोकन सिस्टम से अनियमित वितरण एवं बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने के साथ ही कालाबाजारी पर लगाम कसेगी." वहीं, किसानों का कहना है "जिस तरह की व्यवस्था बताई जा रही है, अगर धरातल पर भी उसी तरह से काम हो तो ये नवाचार बेहतर साबित होगा. अगर इसमें भी ढील हुई तो कोई मतलब नहीं."
ई-टोकन मिलने का एसएमएस मिलेगा
कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया "ई-टोकन प्रणाली के तहत किसान को पंजीयन के बाद उर्वरक प्राप्ति में मदद मिलेगी. इसके तहत ई-टोकन जारी किया जाएगा. टोकन में किसान का नाम, पंजीयन क्रमांक, उर्वरक का प्रकार एवं मात्रा, वितरण केंद्र, निर्धारित तिथि और समय अंकित होता है. टोकन एसएमएस, मोबाइल एप या वेब पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा. इस व्यवस्था से किसानों का उर्वरक संबंधित केंद्र पर एसएमएस पर दिए गए निश्चित समय तक रिजर्व रहेगा."
सिस्टम के तहत किसान का 3 दिन इंतजार करेंगे
कलेक्टर का कहना है "यदि किसान किसी कारणवश 3 दिन के निश्चित समय पर खाद लेने के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका पंजीयन रद्द हो जाएगा. इसके बाद किसान को खाद लेने के लिए फिर से पंजीयन करना होगा. प्रथम चरण में खुदरा विक्रेता वेब, मोबाइल ऐप के माध्यम से उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी रीयल-टाइम में अपडेट होगी. द्वितीय चरण में किसान का पंजीकरण आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जाएगा, जिससे डिजिटल पहचान और ट्रैकिंग में आसानी होगी."
किसानों को तीसरे चरण में क्या करना होगा
ई-टोकन सिस्टम के तहत तीसरे चरण में किसान की भूमि की जानकारी जैसे क्षेत्रफल, फसल प्रकार आदि एग्रीस्टैक से प्राप्त की जा सकेगी, जिससे उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाएगा. चतुर्थ चरण में किसान द्वारा अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी अधिकृत रिटेलर का चयन किया जाएगा, जिससे वितरण केंद्र तक पहुंच सुगम होगी. पांचवें चरण में करंट स्टाक रिपोर्ट, डेली सेल रिपोर्ट, रिटेलर वाइज स्टाक रिपोर्ट, रिटेलर वाइज ई-टोकन रिपोर्ट की जानकारी ली जाएगी.
किसान को सारी आवश्यक जानकारी भरनी होगी
छठे चरण में रिटेलर मोबाइल ऐप से किसान का टोकन स्कैन होगा और उर्वरक वितरण की पुष्टि होगी. सातवें चरण में किसान को उर्वरक प्राप्ति के लिए एक डिजिटल टोकन जारी किया जाता है, जिसमें वितरण की तिथि, समय और स्थान की जानकारी होगी. यदि किसान की जमीन एग्रीस्टैक के माध्यम से पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो आवश्यक प्रक्रिया अपनानी होगी. इसमें पोर्टल पर आधार द्वारा लॉगिन करके ट्रस्ट, पट्टा, अन्य किसानो, पंजीयन लिंक पर क्लिक करके खुले इंटरफेस में किसान को आवश्यक जानकारी भरनी होगी.
किसान खुद कूपन जनरेट कर सकेगा
किसान पूरी जानकारी भरने के बाद सत्यापन करें और सबमिट करें. किसान द्वारा सबमिट की गई भूमि की जानकारी का सत्यापन संबंधित एसडीएम अथवा पटवारी द्वारा किया जाएगा. सत्यापन हो जाने के बाद, किसान पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी मांग के अनुसार ई-टोकन, कूपन जनरेट कर सकता है. फिर वह नियत तिथि पर उर्वरक वितरण केंद्र से उर्वरक प्राप्त कर सकता है. कलेक्टर चौधरी का कहना है "शुरूआत में इस व्यवस्था को लागू करने के दौरान कर्मचारियों पर काफी लोड रहेगा. ऐसे में इस व्यवस्था को धीरे-धीरे विस्तार प्रदान किया जाएगा."
किसान बोले- योजना अच्छी है लेकिन सफलता पर संदेह
वहीं, भारतीय किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव का कहना है "योजना के बारे में जानकर व्यवस्था बेहतर प्रतीत हो रही है, लेकिन इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या योजना अक्षरश: धरातल पर लागू हो पाएगी." वहीं, किसानों का कहना है कि ये प्रणाली इतनी जटिल है कि किसान इसे पूरा कैसे कर पाएगा. क्योंकि किसान खुद डिजिटल काम करने में क्या इतने सक्षम हैं.