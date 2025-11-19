ETV Bharat / state

शिवपुरी में मक्का के कम रेट से फूटा किसानों का गुस्सा, नेशनल हाईवे 46 पर चक्काजाम

शिवपुरी के लुकवासा में भड़के किसान. मंडी में व्यापारियों की मनमानी के कारण मक्के का भाव आधे होने से रोष.

SHIVPURI FARMERS PROTEST
मक्का का उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों का चक्का जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 12:17 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 12:28 PM IST

शिवपुरी: कोलारस क्षेत्र की लुकवासा कृषि उपज मंडी में कभी व्यापारियों द्वारा फसल न खरीदने पर तो कभी फसल का उचित दाम न मिलने को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं. मंगलवार को एक बार फिर मक्का का उचित भाव न मिलने को लेकर किसानों ने आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे 46 पर चक्काजाम कर दिया. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवा दिया. हालांकि शाम 4 बजे किसानों ने एक बार फिर सड़क पर जाम कर दिया.

आक्रोशित किसानों का सड़कों पर आंदोलन

मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे मंडी में मक्के का उचित दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे 46 पर चक्काजाम कर दिया, लेकिन प्रशासनिक अमले ने किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवा दिया. मंडी में फसल की तौल शुरू हो गई. जिसके बाद एक बार फिर करीब 3:45 बजे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और किसानों ने जाम लगा दिया.

इस बार एसडीएम अनूप श्रीवास्तव, एसडीओपी संजय मिश्रा, टीआई गब्बर सिंह गुर्जर, तहसीलदार सचिन भार्गव, लुकवासा चौकी प्रभारी बैजनाथ मिश्रा मौका स्थल पर पहुंचे और किसानों से बात की. इस दौरान मनमानी पर उतारू किसानों को समझाइश देने के साथ-साथ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई. जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने जाम खोल दिया.

मक्का का उचित दाम नहीं मिलने से किसानों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

दोनों तरफ फंसी रहीं हजारों गाड़ियां

हालांकि जाम के कारण सड़क पर दोनों तरफ हजारों वाहनों की कतार लग गई. ऐसे में देर रात तक ट्रैफिक रेंगते हुए ही चलता रहा. इससे पहले भी 3 नवंबर को किसानों ने फसल के कम दाम मिलने की शिकायत करते हुए फोरलेन हाईवे जाम कर दिया था. जो कि करीब पांच घंटे तक जाम रहा था.

किसानों ने मंडी व्यापारी पर लगाए मनमानी के आरोप

किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा "व्यापारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं, वह गीला और सूखा दोनों मक्के के भाव समान दे रहे हैं. इसके अलावा पानी से भीगकर दागदार हुई मक्का और फ्रेश मक्का का भाव भी एक ही दे रहे हैं. व्यापारी मक्का 800 से 1200 रुपये में खरीद रहे हैं, जबकि अन्य मंडियों में इसके भाव कहीं अधिक मिल रहे हैं. ग्राम सजाई निवासी किसान दुर्गेन्द्र लोधी ने मक्का के उचित मूल्य को लेकर व्यापारियों पर किसानों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है.

फसल की लागत निकलना मुश्किल

किसान के मुताबिक, गुना की मंडी में किसानों को मक्का का भाव प्रति क्विंटल 2 हजार रुपए से से अधिक दिया जा रहा है. किंतु लुकवासा मंडी में व्यापारियों की मनमानी के कारण मक्के का भाव 1000 से लेकर 1200 तक दिया जा रहा है, यह अन्नदाताओं के साथ छलावा है. ग्राम इमलौदा निवासी किसान कृष्णभान यादव ने कहा कि "लुकवासा मंडी में जो मक्का के दाम दिए जा रहे हैं उससे फसलों की लागत भी नहीं निकल पा रही है."

Shivpuri Uproar over maize prices
शिवपुरी मंडी में मक्का के दाम को लेकर हंगामा (ETV Bharat)

उपद्रवी किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर

इस मामले में कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव का कहना है "मंडी में मंगलवार को मक्का का न्यूनतम भाव 1200 रुपये तथा अधिकतम भाव 1750 रुपये तक दिया गया है. यह चक्काजाम कुछ उपद्रवी किसानों ने दूसरे किसानों को भड़का कर लगवाया था. हमने कुछ चेहरों को चिन्हित किया है, जो किसानों को भड़का कर लगातार हालातों को बिगाड़ रहे थे."

उन्होंने आगे बताया कि "इसके अलावा प्रशासन के पास मौजूद वीडियो को देखा जा रहा है, उसमें से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. सभी उपद्रवियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

