शिवपुरी में खेत में भरा पानी तो जेसीबी से तोड़ा स्टॉप डैम, पूरा तालाब खाली, किसानों के होश उड़े
बदरवास के पास झूलना में पूर्व सरपंच की सनक से किसान परेशान. स्टॉप डैम तोड़ा. रबी की फसलों पर संकट मंडराया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:41 PM IST
शिवपुरी/विदिशा : बदरवास थाना क्षेत्र के ग्राम झूलना में सरकारी स्टॉप डैम पर एक किसान का गुस्सा फूटा. पूर्व सरपंच ने अपने निजी खेत से पानी निकासी के लिए जेसीबी से स्टॉप डैम तोड़ दिया. देखते ही देखते पूरा तालाब खाली हो गया. अब अन्य किसानों की रबी फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है. ग्रामीणों की ओर से बदरवास थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
देखते ही देखते पूरा तालाब खाली
ग्रामीण पवन कुमार ने थाने में दी गई शिकायत की है "ग्राम झूलना में शासकीय स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया था. स्टॉप डैम लबालब भरा था. ग्रामीण इसी जलस्रोत के सहारे अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे थे. पूर्व सरपंच प्रियाचरण धाकड़ का खेत इस स्टॉप डैम के पास स्थित है. उसके खेत से डैम सटा हुआ है. उसके खेत में पानी भरने के कारण निजी स्वार्थ के चलते 3 नवंबर को जेसीबी मशीन से स्टॉप डैम को तुड़वा दिया गया. इससे सारा पानी तेजी से बह गया और कुछ ही समय में पूरा तालाब खाली हो गया."
पटवारी ने तहसीलदार को भेजी रिपोर्ट
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और मनमानी के खिलाफ रोष व्यक्त किया. पटवारी हर्ष ओझा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लेकर पंचनामा तैयार किया. ग्रामीण पवन धाकड़ का कहना है "सिर्फ एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के कारण पूरे गांव के किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया. किसानों की रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित होने का संकट है."
बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव ने बताया "ग्रामीण पवन धाकड़ द्वारा सूचना दी गई थी. हल्का पटवारी को मौके पर भेजा था. पटवारी द्वारा रिपोर्ट बनाकर दी गई है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
विदिशा में नहरें बदहाल, रबी फसल पर संकट
विदिशा के संजय सागर परियोजना की नहरों से सिंचाई के लिए पानी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे किसानों की खुशी महज एक दिन में मायूसी में बदल गई. 1 नवंबर को नहर में पानी छोड़े जाने के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे थे. उन्हें उम्मीद थी कि अब रबी सीजन की फसलों की सिंचाई समय पर हो सकेगी, लेकिन सोमवार को रिनिया गांव के पास मुख्य नहर में लीकेज होने से उम्मीदों पर पानी फिर गया.
पानी के दबाव के चलते नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग को आनन-फानन में पानी का बहाव बंद करना पड़ा. नहर शुरू होने के महज एक दिन बाद ही सामने आई इस स्थिति ने विभाग के रखरखाव और सफाई के दावों की पोल खोल दी है.
नहर के पाइपों से हो रहा था रिसाव
ग्रामीणों के मुताबिक रिनिया गांव के पास नहर के पाइपों से लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा था. इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को होने के बावजूद समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई. लगातार रिसाव के कारण यहां जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया था. रविवार को नहर में पानी छोड़े जाने के बाद दबाव बढ़ा तो लीकेज ने गंभीर रूप ले लिया और मुख्य नहर क्षतिग्रस्त हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या पर ध्यान दिया जाता और मरम्मत करा दी जाती, तो नहर को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचता.
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क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम तेज
नटेरन क्षेत्र के कृषक रोहित रघुवंशी और धर्मेंद्र रघुवंशी ने बताया "रावन, नगतरा, सेऊ और हरदो की नहर सहित कई हिस्सों में वर्षों से ठीक तरह से सफाई नहीं हुई है. माइनर-3 सहित अन्य नहरें घास और गंदगी से पट चुकी हैं. ऐसे में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है और किसानों के खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचना मुश्किल हो जाता है." किसानों ने नहरों की नियमित सफाई और मरम्मत कराने की मांग की है.
जल संसाधन विभाग के एसडीओ सौरभ खरे ने बताया "रिनिया के पास नहर में लीकेज की जानकारी मिलते ही तत्काल पानी का बहाव बंद करा दिया गया. क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है."