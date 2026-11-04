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शिवपुरी में खेत में भरा पानी तो जेसीबी से तोड़ा स्टॉप डैम, पूरा तालाब खाली, किसानों के होश उड़े

शिवपुरी में खेत में भरा पानी तो जेसीबी से तोड़ा स्टॉप डैम ( ETV BHARAT )

शिवपुरी/विदिशा : बदरवास थाना क्षेत्र के ग्राम झूलना में सरकारी स्टॉप डैम पर एक किसान का गुस्सा फूटा. पूर्व सरपंच ने अपने निजी खेत से पानी निकासी के लिए जेसीबी से स्टॉप डैम तोड़ दिया. देखते ही देखते पूरा तालाब खाली हो गया. अब अन्य किसानों की रबी फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है. ग्रामीणों की ओर से बदरवास थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

देखते ही देखते पूरा तालाब खाली