सरकार से किसानों का डायरेक्ट सवाल; मध्य प्रदेश में DAP 2400 रुपए, तो गेहूं 3600 रु. प्रति क्विंटल क्यों नहीं?
शिवपुरी के किसान का वीडियो जारी, पीएम मोदी से गेहूं के मूल्य पर पूछा सवाल, लागत बढ़ रही, नहीं मिल रहा दाम. रिपोर्ट-यतीश मोनू प्रधान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 11:25 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 11:42 AM IST
शिवपुरी: सोशल मीडिया पर इन दिनों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का एक वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में एक स्थानीय किसान बेहद सरल, देसी और अनोखे अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गेहूं की कीमत को लेकर सीधा संवाद करता नजर आ रहा है. किसान का यह बेबाक अंदाज और तार्किक व्यंग्य अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लोगों ने इस वीडियो पर खूब रिएक्शन दिए हैं.
"आपके बैठते ही बढ़ गई खाद की कीमत"
जानकारी के मुताबिक, खनियाधाना तहसील के ग्राम बामौरकला के रहने वाले किसान हरनाम सिंह नरवरिया ने बुधवार को अपने खेत से एक वीडियो जारी करते हुए DAP खाद की बोरी रखकर प्रधानमंत्री से मुखातिब होता है. वह बड़े ही सीधे भाव से पूछता है. "मोदी जी, जब आप इस बोरी पर नहीं बैठे थे, तब इस डीएपी खाद की बोरी की कीमत ₹800 रुपये थी. लेकिन आपके बैठते ही कीमत लगातार बढ़ने लगी और अब यह 2400 रुपये प्रति बोरी तक पहुंच गई है."
गेहूं के दाम 3600 रुपये प्रति क्विंटल क्यों नहीं
किसान यहीं नहीं रुकता, वह तंज कसते हुए आगे कहता है कि, ''उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि खाद महंगी हो गई, लेकिन उसका सीधा और तीखा सवाल यह है कि "इसी अनुपात से मेरी गेहूं की फसल के दाम 3600 रुपये प्रति क्विंटल क्यों नहीं हुए.'' सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली 'किसान सम्मान निधि' पर भी किसान ने बड़े ही रोचक ढंग से सवाल उठाया है.
उसने कहा कि, ''सरकार किसानों को सम्मान निधि देती है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से डीएपी खाद की एक बोरी पर ही किसानों से 800 रुपये से अधिक वसूले जा रहे हैं, उससे तो सम्मान निधि का लाभ भी बेअसर हो जाता है.'' किसान का तर्क है कि एक तरफ सरकार मदद का दावा करती है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई किसानों की जेब पर भारी पड़ रही है.
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लागत बढ़ रही लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा दाम
वीडियो के अंत में किसान व्यवस्था और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए पूछता है कि, ''सरकार यह दावा करती है कि वह किसानों के साथ है, किसानों की बात करती है और किसानों का राज है, तो फिर यह कैसा राज और सिस्टम है जहां लागत बढ़ रही है. लेकिन फसल का वाजिब दाम उस अनुपात में नहीं मिल रहा.''
इस वीडियो ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में खाद की कीमतों, कृषि लागत और किसानों की आय से जुड़े मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. सोशल मीडिया पर यूजर इस किसान के हास्य-बोध, व्यंग्य और बेबाक शैली की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं यह वीडियो राजनीतिक दलों के बीच भी बहस का मुद्दा बनता जा रहा है. लोगों ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए.