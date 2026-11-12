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सरकार से किसानों का डायरेक्ट सवाल; मध्य प्रदेश में DAP 2400 रुपए, तो गेहूं 3600 रु. प्रति क्विंटल क्यों नहीं?

सरकार से किसानों का डायरेक्ट सवाल ( ETV Bharat )

​शिवपुरी: सोशल मीडिया पर इन दिनों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का एक वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में एक स्थानीय किसान बेहद सरल, देसी और अनोखे अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गेहूं की कीमत को लेकर सीधा संवाद करता नजर आ रहा है. किसान का यह बेबाक अंदाज और तार्किक व्यंग्य अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. लोगों ने इस वीडियो पर खूब रिएक्शन दिए हैं.

"आपके बैठते ही बढ़ गई खाद की कीमत"