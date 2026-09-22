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पोते की खातिर मौत से भिड़ गया दादा, खूंखार शिकारी के जबड़ों से छीनी बच्चे की जिंदगी

कोलारस वन क्षेत्र स्थित तेंदुआ थाना इलाके के रामराई गांव के 54 वर्षीय किसान नकटूराम धाकड़ जंगली सियार के हमले में उस समय घायल हो गए, जब वह खाना खाकर रात 8 बजे घर के बाहर टहल रहे थे. सियार ने पहले दादा पर हमला किया लेकिन इसके बाद उसने पास ही में खेल रहे उसके 3 साल के पोते अंशुल धाकड़ के ऊपर छलांग लगा दी. पोते पर हमला करते ही दादा ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना फुर्ती दिखाते हुए सियार से भिड़ गया.

शिवपुरी: रामराई गांव के किसान के साहस की आसपास के गांव में चर्चा हो रही है. उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने 3 साल के पोते की जान बचा ली. घर के बाहर टहल रहे किसान पर अचानक सियार ने हमला किया और मौका पाकर पास ही में बैठे पोते पर सियार ने छलांग ली. इसके बाद पोते को बचाने दादा ने सियार को पैरों से दबोच लिया. इस दौरान वे भी घायल हो गए लेकिन पोते को खरोंच तक नहीं आने दी.

सियार ने किसान को काटकर किया घायल

पोते की जान बचाते समय खूंखार सियार ने किसान को कई जगह काटकर घायल कर दिया लेकिन दादा ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ता रहा. सियार ने किसान नकटूराम के हाथ और पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया. दर्द से कराहने के बावजूद उन्होंने सियार से लड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी. सियार को अपने पैरों से मजबूती से जमीन पर दबा लिया. बुजुर्ग का यह साहसिक कदम उस वक्त उनके पोते के लिए जीवनदान साबित हुआ.

बेटे ने पहुंचकर सियार को उतारा मौत के घाट

किसान नकटूराम धाकड़ ने बताया, "सियार के साथ चल रहे इस संघर्ष के दौरान चीख-पुकार सुनकर मेरा बेटा संतोष धाकड़ तुरंत लाठी लेकर घर से बाहर आया. मेरी और पोते की जान बचाने के लिए संतोष ने बिना एक पल गंवाए सियार पर लाठी से ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस जोरदार प्रहार से सियार की मौके पर ही मौत हो गई."

सरकारी अस्पताल में चल रहा किसान का इलाज

सियार के साथ संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए किसान नकटूराम धाकड़ को परिजनों द्वारा तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी गोपाल जाटव का कहना है, "सियार के हमले का मामला सामने आया है, इसमें रामराई गांव के किसान नकटूराम धाकड़ घायल हो गए हैं. उनका अस्पताल में सरकारी खर्चे पर इलाज करवा रहे हैं. शासन की नीति के अनुसार उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा." उन्होंने गांव के लोगों को सावधान करते हुए जंगली जानवरों से दूर रहने की हिदायत दी है. गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में उनके साहस की चर्चा हो रही है."