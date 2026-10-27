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समाजसेवियों की सेवा से अच्छा, मरीज अस्पताल में दम तोड़ दे, 1 केला, 6 लोग और 40 फोटो पर बरसे धीरेंद्र शास्त्री

शिवपुरी में बाबा बागेश्वर की कथा का तीसरा दिन ( ETV Bharat )

शिवपुरी: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने बयानों के चलते आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी की करेरा क्षेत्र के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर 'बगीचा सरकार' क्षेत्र में मौजूद राम राजा गार्डन में अपनी राम कथा कह रहे हैं. कथा के तीसरे दिन उन्होंने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए समाजसेवियों और आधुनिक दिखावे की संस्कृति पर एक तीखा तंज कसा, जिसने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है.

बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का समाजसेवियों पर तंज कसने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें बाबा ने तो यहां तक कह दिया है कि समाजसेवियों से उपहार में एक केला लेने से तो बेहतर है अस्पताल में भर्ती मरीज मर ही जाए.