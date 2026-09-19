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शिवपुरी SP की स्पेशल टीम का एक्शन, नकली यूरिया बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़

जानकारी के मुताबिक विशेष पुलिस टीम को फैक्ट्री में अवैध रूप से यूरिया तैयार किए जाने की सूचना मिली थी. जिसके बाद टीम ने बिना स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. छापे के दौरान फैक्ट्री परिसर में बड़े-बड़े कंटेनरों में यूरिया भरा मिला. पुलिस ने मौके से करीब 14 हजार लीटर यूरिया जब्त किया है.

विशेष पुलिस टीम को फैक्ट्री में अवैध रूप से यूरिया तैयार किए जाने की मिली थी सूचना

शिवपुरी: शिवपुरी के दिनारा थाना क्षेत्र में वाहनों में डालने वाला यूरिया तैयार करने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. खास बात यह रही कि फैक्ट्री पर कार्रवाई दिनारा थाना पुलिस ने नहीं, बल्कि पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया द्वारा भेजी गई विशेष पुलिस टीम ने की. टीम ने शुक्रवार शाम सिंकदरा बैरियर के पास भगवती ढाबे के पीछे संचालित फैक्ट्री पर अचानक छापामार कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में यूरिया बरामद किया गया.

मामले में दिनारा थाना प्रभारी रविंद्र कुशवाह का कहना है कि रात में हमें सूचना मिलते ही हम में फोर्स के तत्काल मौके पर पहुंच गए थे. छापे में बड़ी मात्रा में यूरिया जब्त किया गया है. आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है.

स्थानीय पुलिस को नहीं लगी छापे की भनक

बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री का संचालन आनंद यादव और उसके दो भाइयों द्वारा किया जा रहा था. स्थानीय लोगों के अनुसार फैक्ट्री पिछले करीब तीन साल से संचालित हो रही थी. लंबे समय से चल रही फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. विशेष पुलिस टीम की कार्रवाई के बाद जब दिनारा थाना पुलिस को सूचना दी गई, तब पुलिस मौके पर पहुंची और जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने मामले में आनंद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फैक्ट्री में यूरिया किस तरीके से तैयार किया जाता था और इसे कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था.

भैंसों की मौत से भी जुड़ा मामला

बताया गया है कि कुछ महीने पहले आनंद यादव की पांच भैंसों की मौत हो गई थी. स्थानीय स्तर पर उनकी मौत की वजह यूरिया को माना गया था. हालांकि भैंसों की मौत की वास्तविक वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. अब अवैध फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.