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किसान ने खाद को पानी में घोला तो रह गया भौचक्का, 40 किलो के कट्टे में 15 किलो रेत मिली

शिवपुरी में खाद के कट्टे में मिली रेत ( ETV BHARAT )

शिवपुरी : कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौरिया के किसान ने डीएपी खाद के कट्टे में महुअर नदी की रेत निकलने का आरोप लगाया है. इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है. किसान शांति लाल जाटव ने कोलारस के एसडीएम शिवदयाल धाकड़ को लिखित शिकायत दी है. एसडीएम ने कृषि विभाग के अफसर को खाद की दुकान पर भेजा. खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं.

खाद के कट्टे में 15 किलो रेत निकली