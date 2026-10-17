किसान ने खाद को पानी में घोला तो रह गया भौचक्का, 40 किलो के कट्टे में 15 किलो रेत मिली
शिवपुरी में मिलावटी खाद की शिकायत पर कृषि विभाग ने लिए दुकान से सैंपल. किसानों ने की नारेबाजी. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:28 PM IST
शिवपुरी : कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौरिया के किसान ने डीएपी खाद के कट्टे में महुअर नदी की रेत निकलने का आरोप लगाया है. इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है. किसान शांति लाल जाटव ने कोलारस के एसडीएम शिवदयाल धाकड़ को लिखित शिकायत दी है. एसडीएम ने कृषि विभाग के अफसर को खाद की दुकान पर भेजा. खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं.
खाद के कट्टे में 15 किलो रेत निकली
किसान शांति लाल जाटव का कहना है "उसने मानीपुरा स्थित एक दुकान से डीएपी खाद का कट्टा खरीदा था. जब वह खाद को अपने खेत में छिड़काव के लिए पानी में घोल रहा था तो असलियत सामने आई. 40 किलो के खाद कट्टे में करीब 15 किलोग्राम महुअर नदी की रेत निकली है. जब उसने इसकी शिकायत कृषि विभाग के अधिकारियों से की तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था. अधिकारियों ने सफाई दी कि डीएपी खाद के निर्माण की प्रक्रिया में 20 प्रतिशत तक रेत या अन्य तत्व मिलाए जाते हैं, जोकि सामान्य बात है."
खाद की दुकान से सैंपल लिए
किसानों का कहना है कि कभी बीज नकली मिलता तो कभी खाद. आखिर सरकार कर क्या रही है. किसानों की समस्या को इतना हल्के से क्यों लिया जाता है. आखिरकार इतना महंगे दामों पर खाद खरीद रहे हैं तो रेत मिली खाद कैसे लें. किसानों का गुस्सा बढ़ते देख एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने कृषि विभाग के एसएडीओ को मौके पर जांच के लिए भेजा. संबंधित दुकान से डीएपी खाद का सैंपल लिया गया है.
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लैब से रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी तस्वीर
एसडीएम शिवदयाल धाकड़ का कहना "किसान की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. लैब से सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. यदि गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेता और निर्माता के खिलाफ सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. नकली खाद या मिलावट वाली खाद इस प्रकार के काम करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा."